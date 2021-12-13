Не буду колишньою: "Холостячка 2" Огнєвіч у ванній з келихом зробила відверте зізнання

Пара розійшлася через півтора місяці після зйомок фінального епізоду, а ініцитором став обранець співачки – бізнесмен зізнався їй, що любов пройшла, а обманювати зірку він не має наміру. Злата дуже важко переживала розрив і досі не може прийти до тями.

На особистій сторінці в Instagram вона показла життєрадісний і одночасно спокусливий фотосет у ванній і знову заговорила про пережиті почуття та емоції.

Злата одягла атласний чорний брючний костюм з цікавою деталлю - яскраво-синіми пір'ям внизу штанів. Вона розбавила образ блискучими срібними човниками, уклав волосся у великі локони і вибрала золоті помітні прикраси – ланцюг з великими ланками і звисаючі масивні сережки.

Злата Огнєвіч показав новий фотосет (фото: instagram.com.zlata ognevich)

В руках артистка тримає келих, вона демонструє на камеру весь спектр емоцій - від радості і веселощів до томного кокетства.

Злата подякувала шанувальникам за підтримку в непростий час (фото: instagram. com. zlata ognevich)

"Життя - це свято і захоплююча гра! Немає переможців і переможених - час все розставить на свої місця. Я знаю точно, що вже не буду колишньою, ким була до всіх подій останнього часу. І знаєте, я дуже цьому рада. Я вдячна і за трансформацію, і за шлях, який почала до себе", – поділилася своїми думками зірка.

Також Злата подякувала шанувальникам за підтримку і зізналася, відчуває спільність, згуртованість і єдність з дівчатами зі схожими трагічними любовними історіями.



"Дякую всім за підтримку, теплоту і таку кількість схожих історій, які я отримала за ці дні! Я відчуваю, що не одна! Нас так багато - жінок, які знайшли силу і знайшли новий сенс в житті. Я пишаюся Вами!" - заявила артистка.