Не буду колишньою: "Холостячка 2" Огнєвіч у ванній з келихом зробила відверте зізнання
"Холостячка 2" Злата Огнєвіч на фінальному пост-шоу проекту розкрила непривабливу правду про свої стосунки з переможцем реаліті Андрієм Задворним.
Пара розійшлася через півтора місяці після зйомок фінального епізоду, а ініцитором став обранець співачки – бізнесмен зізнався їй, що любов пройшла, а обманювати зірку він не має наміру. Злата дуже важко переживала розрив і досі не може прийти до тями.
На особистій сторінці в Instagram вона показла життєрадісний і одночасно спокусливий фотосет у ванній і знову заговорила про пережиті почуття та емоції.
Злата одягла атласний чорний брючний костюм з цікавою деталлю - яскраво-синіми пір'ям внизу штанів. Вона розбавила образ блискучими срібними човниками, уклав волосся у великі локони і вибрала золоті помітні прикраси – ланцюг з великими ланками і звисаючі масивні сережки.
Злата Огнєвіч показав новий фотосет (фото: instagram.com.zlata ognevich)
В руках артистка тримає келих, вона демонструє на камеру весь спектр емоцій - від радості і веселощів до томного кокетства.
Злата подякувала шанувальникам за підтримку в непростий час (фото: instagram. com. zlata ognevich)
"Життя - це свято і захоплююча гра! Немає переможців і переможених - час все розставить на свої місця. Я знаю точно, що вже не буду колишньою, ким була до всіх подій останнього часу. І знаєте, я дуже цьому рада. Я вдячна і за трансформацію, і за шлях, який почала до себе", – поділилася своїми думками зірка.
Також Злата подякувала шанувальникам за підтримку і зізналася, відчуває спільність, згуртованість і єдність з дівчатами зі схожими трагічними любовними історіями.
"Дякую всім за підтримку, теплоту і таку кількість схожих історій, які я отримала за ці дні! Я відчуваю, що не одна! Нас так багато - жінок, які знайшли силу і знайшли новий сенс в житті. Я пишаюся Вами!" - заявила артистка.
Нагадаємо, що раніше Злата Огнєвіч і Андрій Задворний прокоментували свій розрив після фіналу "Холостячки 2".