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Будуть покарані: Світлана Лобода зізналася, що стала жертвою веб-хакінгу

Автор: Lite

Надя Дорофєєва днями поділилася з фоловерами знімками, на яких сидить в червоному кріслі наставника на проекті "Голос країни", 1+1. Фанати Дорофєєвої були в захваті, правда, зірка дуже вже нагадала їм... Світлану Лободу. Вся справа - в новій зачісці Наді.

Сама Лобода теж не дає занудьгувати своїм фанатам. Після скандалу з плагіатом співачка заявила, що на вихідних зловмисники видалили її нову відеороботу з мережі. Світлана поділилася у своєму Instagram постом, в якому заявила, що винний буде покараний.

"В ніч з суботи на неділю на нашому YouTube-каналі був видалений кліп MoLOko. В даний час ми вирішили дану ситуацію і відео знаходиться в загальному доступі. Наша служба безпеки розбирається з подією, за результатами, винні понесуть покарання", - написала співачка під своїм фото.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

"Як таке взагалі можливо. Кліп "Бум-бум" ніхто не зачепив, а цей чим не догодив?", "Геніальний кліп. Я плакав", "Заздрість у людей так і пре. Ви найкраща", - висловили свою підтримку співачці її фанати.

Нагадаємо, Світлана Лобода надихнула своїх фоловерів у соцмережі стильним луком і зізналася, що вважає моду способом підвищити впевненість у собі. Світлана позує у високих стильних чорних чоботях на підборах і білому жакеті, а зверху зірка накинула довге пальто білого кольору. Пробуємо повторити образ.

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