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Буквально переслідує: Каньє Уест вирішив оселитися навпроти Кім Кардашьян, і вона не в захваті

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Понеділок 27 грудня 2021 20:20
Буквально переслідує: Каньє Уест вирішив оселитися навпроти Кім Кардашьян, і вона не в захваті Кім Кардашян і Каньє Уест (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Схоже, одержимість Каньє Уеста колишньою дружиною, як і раніше, не дає йому спокою. Поки Кім Кардашьян будує відносини з новим молодим бойфрендом, коміком Пітом Девідсоном, Каньє Уест має намір повернути екс-кохану, роблячи нові серйозні кроки. Причому цього разу він буквально має намір не спускати з неї очей.

За інформацією західних ЗМІ, музикант придбав особняк в Хідден-Хілс, який розташований прямо навпроти будинку Кім. За нерухомість репер заплатив 4,5 мільйона доларів.

В особняку, досить скромному за мірками сімейства Кардашьян, є 5 спалень, відкритий басейн і стайня. Але найголовніше - тепер колишня дружина і діти нікуди не сховаються від очей Каньє.

Буквально переслідує: Каньє Уест вирішив оселитися навпроти Кім Кардашьян, і вона не в захватіКім Кардашьян і Каньє Уест ніяк не можуть розійтися (фото: instagram.com/kimkardashian)

Оселившись поруч з екс-сім'єю, Каньє зможе частіше бачитися з ними. Адже раніше Кім обмовила, що не збирається забороняти батькові бачитися з Норт, Сейнтом, Чикаго і Псалмом. Втім, сьогодні, коли зірка мережі заявила про бажання почати нове життя, рішення Каньє жити поруч з ними могло не надто її порадувати.

Нагадаємо, до цього Кім і Каньє жили в будинку, який оцінюється в приблизно 60 мільйонів доларів, з урахуванням дорогого ремонту. Під час поділу майна бізнесвумен виплатила екс-чоловікові 20 мільйонів доларів.

Також читайте, хто зі знаменитих актрис переміг у престижних конкурсах краси.

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