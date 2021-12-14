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Цей шлюб не врятувати: Кім Кардашьян заявила про остаточне розлучення з Каньє Уестом

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Вівторок 14 грудня 2021 13:52
Цей шлюб не врятувати: Кім Кардашьян заявила про остаточне розлучення з Каньє Уестом Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Останнім часом розлучення Кім Кардашьян і Каньє Уеста перетворився на гру: хто першим доведе щастя в нових відносинах. 41-річна бізнесвумен закрутила роман з 28-річним Пітом Девідсоном. А Каньє знайшов розраду в обіймах молодої моделі Винетрії. Тим не менш, багатьом здавалося, що подружжя все ще хоче врятувати шлюб і просто "змагаються".

Тепер же стало відомо, що продовження не буде - Кім подала документи про остаточне розірвання шлюбу.

"Каньє Уест і я обидва заслуговуємо можливості почати нове життя", - заявила Кім Кардашьян в судових документах, які повинні поставити крапку в розлученні, що почалося ще в грудні. У них Кардашьян просила, щоб питання опіки над дітьми та майнові питання були відокремлені від її сімейного стану. Також зірка підкреслила, що давно намагається завершити шлюборозлучний процес, але саме Каньє перешкоджає цьому.

Цей шлюб не врятувати: Кім Кардашьян заявила про остаточне розлучення з Каньє УестомКім Кардашян не бажає рятувати шлюб (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Шлюб сторін остаточно розпався. Кардашьян більше не бажає бути одружена з Уестом, - йдеться в документах. - Немає жодних сумнівів у тому, що шлюб сторін більше не є життєздатним. Кардашьян не бажає миритися з Уестом і хоче, щоб їх шлюб був розірваний. Непримиренні розбіжності призвели до непоправного розпаду відносин. Немає ніякої можливості врятувати шлюб за допомогою консультацій або інших засобів".

Цікаво, що хоча Кардашян стверджує, що Уест не реагує на юридичні питання, що стосуються їх розлучення, він неодноразово публічно закликав її повернутися до нього.

Цей шлюб не врятувати: Кім Кардашьян заявила про остаточне розлучення з Каньє УестомКім Кардашян і Каньє Уест (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Мені потрібно, щоб ти бігла прямо до мене, дитинко", - говорить Уест у своїх текстах, звертаючись до екс-дружини.

Сама зірка зізналася, що вона "не здивована, що він публічно благає її бігти до нього. Вона просто намагається ставитися до цього з повагою".

Також Кім пообіцяла, що Каньє Уест бачитиметься з дітьми і з нею, адже вона розуміє, що емутрудно з цим впоратися.

Також читайте, хто зі знаменитих актрис переміг у престижних конкурсах краси.

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Кім Кардашян Канье Уэст
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