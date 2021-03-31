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Діти

Страшенно милі: Кім Кардашьян зворушила мережу рідкісним спільним фото своїх дітей

Автор: Lite

Кім Кардашьян завжди повторювала, що сім'я для неї на першому місці. І доводить своїми постами, що так воно і є.

Новий пост 40-річна бізнесвумен і багатодітна мама присвятила своїм улюбленим дітям.

На життєрадісному знімку, втім, позують тільки троє: Сейнт, Чикаго й Псалом. Старша Норт відсутня, і мама зробила на цьому акцент, написавши: "3 з 4". Але куди поділася дівчинка, не стала вказувати.

Троє з чотирьох дітей Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сейнт, старший з синів, заразливо сміється, малятко Чикаго, яка стала негласною улюбленицею шанувальників у блозі Кім, мило посміхається, а молодша дитина дивиться недовірливо і серйозно. Обидва брата одягнені в однакові вбрання: білі футболки і помаранчеві шорти. А дівчинка приміряла костюм русалки. Помаранчеве плаття з малюнком луски і оборкою у вигляді хвоста зробило її надзвичайно привабливою.

Шанувальники при вигляді такої картини не стали стримувати себе: "Я просто не можу", "Це так до біса мило", "Аутфит Чі - це щось", "Посмішка Сейнта просто неймовірна", "Господи, вони просто неймовірно милі!", - не втомлюються писати фани знаменитої родини.

Зараз Кім, яка розлучається з батьком дітей - репером Каньє Вестом - виховує дітей сама. Тим не менш, вона не перешкоджає їхньому спілкуванню.

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Новини України преступлениямамаКім КардашянКанье Уэст
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