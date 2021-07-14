"Що буде далі?" Катя Осадча в "кавуновій" сукні заінтригувала шанувальників

Катя Осадча насолоджується літом і своїм прекрасним становищем - ведуча чекає третю дитину. Вона намагається якомога більше часу проводити на свіжому повітрі, не відмовляється від активностей і, звичайно, улюбленої роботу. Нещодавно ведуча влаштувала фотосет в лавандовому полі і підкорила французьким шиком. Тепер же вона вирішила брати шанувальників оригінальністю.
Катя показала в Instagram фото, зроблене ще під час відпочинку в Туреччині.
На ведучу приміряють кавунове плаття - скибкою кавуна трикуної форми прикрили фігуру теледіви в купальнику, вийшло орігінаальне літне вбрання. Катя позує на білосніжній яхті серед мальовничих пейзажів.
"Черешня закінчується, чекаємо кавуни", - підписала знімок вона.
Катя захопила оригінальним сезонним вбранням (фото: instagram.com/kosadcha)
Шанувальники оцінили літній образ ведучої і закидали її компліментами.
Зараз теледіва релаксує вдома і читає нові книжкові знахідки, якими із задоволенням ділитися з шанувальниками в сторіс.
Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов зворушив літнім активним вихідним з сином Ванею. Улюблені чоловіки Каті в кінці дня вирушили з квітами зустрічати її в аеропорту.