"Что будет дальше?" Катя Осадчая в "арбузном" платье заинтриговла поклонников

Катя Осадчая наслаждается летом и своим прекрасным положением – ведущая ждет третьего ребенка. Она стаараается как можно больше времени проводить на свежем воздухе, не отказывается от активностей и, конечно, любмой работы. Недавно ведущая устроила фотосет в лавандовом поле и покорила французским шиком. Теперь же она решила брать поклонников оригинальностью.
Катя показала в Instagram фото, сделанное еще во время отдыха в Турции.
На ведущую примеряют арбузное платье – долькой арбуза треугольной формы прикрыли фигуру теледивы в купальнике, получился оригинальный летний наряд. Катя позирует на белоснежной яхте среди живописных пейзажей.
"Черешня закінчується, чекаємо кавуни", - подписала снимок она.
Катя восхитила оригинальным сезоным нарядом (фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонники оценили летний образ ведущей и забросали ее комплиментами.
Сейчас теледива релаксирует дома и читает новые книжные находки, которыми с удовольствием делиться с поклонниками в сторис.
Напомним, что ранее Юрий Горбунов умилил летним нескучным выходным с сыном Ваней. Любимые мужчины Кати в конце дня отправились с цветами встречать ее в аэропорту.