Дива трапляються! Лілія Ребрик з сім'єю зачарували магічною зустріччю в новорічну ніч

Лілія Ребрик з сім'єю відзначала Новий рік у своєму заміському будинку. Не обійшлося і без святкового фотосету, але з незвичайними гостями.

На фото в фотоблозі ведучої відображена вся щаслива "дика сімейка" в зручних домашніх вбраннях.Коспанию їм склали справжні Дід Мороз та Снігуронька! Андрій тримає на руках маленьку здивовану Поліну, старша донька ведучої і хореографа, Діана в гірчичному зручному спортивному костюмі розташувалася по центру фото і щасливо посміхається, а не нафарбована Лілія в блискучій срібній кофті-блузі і обтягуючих джинсах впритул підійшла до колоритного Діда Мороза з довгою сивою бородою. До речі, Лілія зізналася, що довгий час і сама грала Снігуроньку.

Також мама, тато і дочки показали свою ошатну домашню ялинку і приступили до розпакування подарунків.

Лілія Ребрик з чоловіком і доками зустріла новий рік у сімейному колі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Чудеса трапляються. Мрії збуваються. З Новим роком!" - залишила надихаючі послання для фанів ведуча.

До речі, до свята одяглися не тільки члени дикої сімейки, але і їх пухнаста улюблениця Діксі – подарунок Насті Каменських, "дочка" її собачки Мімі. Діана, яка довго просила у мами домашнього вихованця, цілком взяла на себе шефство над пухнастим членом сім'ї – до Нового року дівчинка навіть прикрасила свою улюбленицю в рожеву фатиновую спідницю.

Діана одягла навіть пухнасту улюбленицю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Також можна побачити і святкове вбрання самої Лілії – вона вирішила "задобрити" нинішній рік Білого Бика і одягла сукню молочного кольору з рукавами три чверті, прикрашеними прозорими вставками і пір'ям.

Лілія Ребрик показала своє святкове вбрання (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, зіркова сім'я Каті Осадчої та Юрія Горбунова також не нудно провела Новий рік. Ведуча встала за діджейський пульт, а шоумен перетворився в Діда Мороза.