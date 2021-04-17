Далі – більше: зухвала Леся Нікітюк в одній шкірянці показала пружні стегна

Телезірка одягла чорну шкіряну куртку, розписану вручну яскравими великими написами, що нагадують графіті на стінах. Вона робить селфі в дзеркалі, демонструючи пружні оголені сідниці.

Леся гладко уклала волосся. До речі, після прильоту з Єгипту, де Леді Ле відпочивала друзями, вона зважилася на радикальні зміни і обрізала довге волосся.

Друг Лесі, ведучий Андрій Бідняков в коментарях задав їй питання: "Лесь. З кожним місяцем все менше і менше одягу. Що буде в травні?". "Далі.. більше. Одягу", - вуточнила з гумором Леді Ле.

Леся завела мережу пікантними фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Численні шанувальники ведучої жартували і залишали компліменти для зірки.