Далі – більше: зухвала Леся Нікітюк в одній шкірянці показала пружні стегна

Леся Нікітюк не дає шанувальникам занудьгувати під час локдауну. Ведуча ділиться своїми архівними фото і показує, як виглядала в шкільні та юнацькі роки, а також не залишає їм простору для фантазії, публікуючи вельми провокаційні знімки.
Наприклад, Леді Ле запостила в Instagram сміливі кадри, на яких позує в одній шкірянці.
Телезірка одягла чорну шкіряну куртку, розписану вручну яскравими великими написами, що нагадують графіті на стінах. Вона робить селфі в дзеркалі, демонструючи пружні оголені сідниці.
Леся гладко уклала волосся. До речі, після прильоту з Єгипту, де Леді Ле відпочивала друзями, вона зважилася на радикальні зміни і обрізала довге волосся.
Друг Лесі, ведучий Андрій Бідняков в коментарях задав їй питання: "Лесь. З кожним місяцем все менше і менше одягу. Що буде в травні?". "Далі.. більше. Одягу", - вуточнила з гумором Леді Ле.
Леся завела мережу пікантними фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Численні шанувальники ведучої жартували і залишали компліменти для зірки.
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк опублікувала фото в оригінальному купальнику і захопила нескінченними ногами. Кадр, судячи з підпису, був зроблений під час відпочинку зірки на Мальдівах.