Зухвало і стильно: Джамала кардинально змінила зачіску

Відома українська співачка Джамала не боїться експериментів і періодично дивує шанувальників черговими змінами у зовнішності. Не так давно пекуча брюнетка раптово постала з довгими білявими локонами - втім, то виявилася лише перука. Тепер же артистка справді кардинально змінила зачіску.
Своїм новим зухвалим образом Джамала похвалилася в Instagram.
Так, виконавиця змінила подовжене каре на довгі африканські косички.
Крім того, співачка влаштувала фотосесію в стильному образі - вона приміряла темні джинси з дірками на колінах, сіру сорочку оверсайз з нашивками і написами і білі кеди. Зухвалий лук доповнив легкий макяиж з акцентом на очах.
За словами Джамали, на створення такої зачіски пішло 7 годин, зате її можна буде носити все літо.
"У будь-якій незрозумілій ситуації міняй зачіску!" – пояснила артистка.
Джамала вразила новим образом - співачка зробила африканські косички (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальникам такий експеримент сподобався і вони зазначили, що така зачіска Джамалі дуже до лиця.
Нагадаємо, раніше Джамала різко поставила на місце незадоволених її формами після других пологів.