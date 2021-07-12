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Дівчина-мрія: Кендалл Дженнер підкорила ідеальною фігурою в спокусливому вбранні

Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер показує образи рідко, але влучно. Цього разу модель вирушила на вечірній захід в стильному і спокусливий луці.

Фото вона виклала у своєму блозі.

Кендалл позує в незвичайному костюмі: довгому топі без бретелей, а також легінсах з картатої тканини, яка здається напівпрозорою через бежеві вставки. Облягаючий одяг вигідно підкреслив фігуру супермоделі: тонка талія, точені руки і ноги, а також пишні груди... Лялькові параметри моделі викликали в рядах її фанатів справжній фурор.

Деталі образу Кендалл (фото: instagram.com/kendalljenner)

"Тільки на одну ніч", - заінтригувала Кендалл фанатів. "Ти просто мрія", "Це неймовірна краса", "Чорт, ти чудова", "Вау", "Королева", - засипали вони коментарями одну з молодших сестер сімейства Кардашьян-Дженнер.

До слова, Кендалл вирішила трохи змінити свій стиль: стиліст по волоссю Ірінель Леон (Irinel de León) зробила їй подовжене каре. Для вечора волосся уклали в об'ємну укладку, яка зробила Дженнер майже невпізнанною. Макіяж також був більш виразним, ніж зазвичай: візажистка Мері Філліпс зробила акцент на губах і очах одночасно. Вийшло спокусливо і стильно!

Раніше ми писали про те, як носити помаранчевий цього літа. Демонструє Кендалл Дженнер.

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