RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Без дієт і обмежень: Ольга Цибульська розповіла, як їсти і не товстіти

Автор: RBC.UA

Українська співачка Ольга Цибульська зізналася, які хитрощі допомагають їй завжди бути у відмінній формі - і чому вона не вдається до жорстких дієт і обмежень.

Суддя проекту "Співають всі!" на каналі "Україна" розповіла, що під час карантину на особливих дієтах вона не сиділа, врівноважувати психологічний стан і не впадати в паніку їй допомагав спорт.

У цей час я займалась спортом для того, щоб не поїхав дах. Прокидалась, вмикала відеотренінги від дієтолога і протягом 45 хвилин могла не думати про те, що світ зупинився.

Їсти і не товстіти (фото: instagram.com/cybulskaya)

Крім того, зірка впевнена: за бажанням, можна дотримуватись правильного харчування і коли людина приймає для себе цей спосіб життя, знаходиться і час, і можливість. До того ж, за словами співачки, зірватись може будь-хто, головне - не здаватись.

Мало сидіти на дієтах: ендокринолог розповіла, чому насправді не йде вага

Насамперед слід перестати обманювати себе, що зможеш це робити стабільно. Зізнаюсь, я час від часу зриваюся, наприклад, нещодавно на ніч їла торт, бо в мами був день народження.

Але сьогодні я працюю на камеру і якщо хочу виглядати круто - маю тримати себе в руках. Слід пам’ятати одну просту істину - в телевізорі в тебе буде +7 кг. Тож якщо в житті ти маєш чудовий вигляд, то в кадрі буде все інакше.

Головне: не їсти ночами (фото: instagram.com/cybulskaya)

А щодо страв і продуктів - у Ольги жодних обмежень! Єдине правило - час, коли їх можна вживати.

Головне - не їсти на ніч, адже в цей час всі процеси в організмі сповільнюються. Тому після 19:00 я нічого не їм і навіть не п’ю воду.

Раніше лікар назвала основну причину зайвої ваги.

Читайте LITE в Google News
Ольга Цибульская