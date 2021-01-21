Диснеївська принцеса: Барбара Палвін в розкішному образі підкорила неземною красою

Барбара Палвін - одна з найпопулярніших моделей у світі і один з найбільш нестандартних "ангелів" Victoria's Secret - активно веде свій блог в мережі Instagram. Дівчина із задоволенням викладає туди нові серії серіалу, який вони задумали разом з бойфрендом моделі - Діланом Спроусом. Також 27-річна красуня любить показувати б'юті-процедури, а також питати поради у своїх послідовувачів.

Новий образ Барбари (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Зараз її хвилює тема довжини волосся: дівчина ніяк не може вирішити, чи варто їй стригтися. Вона запропонувала фанатам взяти участь в обговоренні. Щоб показати їм, як би вона виглядала з більш коротким волоссям, модель виклала знімок зі стильною укладкою. Легкий мейк-ап з накладними віями і рожевими губами, а також зачіска зробили її схожою на диснеївську принцесу.

"Ти неймовірна!", "Ох, Барбара!", "Ти повинна відростити волосся", "Нехай росте", "Ти красива з будь-якою зачіскою", "Ти просто повинна постригтися!", "Вау, дитинко, ти просто неземна!", - пишуть їй фанати. Що не дивно: краса Барбари завжди надихає їх на емоційні коментарі.

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