Дочка Ольги Сумської захопила мережу стрункою фігурою в шкіряній міні-сукні: вона точно нещодавно народила?

Українська актриса Ольга Сумська нещодавно, не стримуючи емоцій, зізналася, що дала недостатньо любові своїй старшій доньйці Антоніні Паперній, коли була маленькою.

Актриса навіть поплакала прямо перед камерою, розповідаючи про втрачений час, яке вже не повернути.

Але зараз у Антоніни все добре: вона сама вже двічі мама і відчуває себе чудово. А ще вона постійно захоплює мережу тим, як можна виглядати, маючи двох малюків.

Так, Антоніна, яка минулого року стала мамою вдруге, запостила знімки в короткому шкіряному плаття: високі чоботи, яскравий макіяж і зухвалий погляд - Паперна вбила своїх фоловерів красою.

Антоніна Паперна (фото: instagram.com/tony__pepper/)

Шанувальники знаменитості не втрималися від компліментів: всього кілька місяців тому Антоніна стала мамою, а зараз позує в шикарній міні-сукні - і виглядає просто неймовірно!

Красуня, як матуся

Сексі-Тоня

Вау!

Фотки - вогонь!

О боже, як круто

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська показала, як виглядає її молодша дочка: Ольга шокувала фанатів селфі з Анною Борисюк - копія тата!