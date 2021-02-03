Дочь Ольги Сумской восхитила сеть стройной фигурой в кожаном мини-платье: она точно недавно родила?

Украинская актриса Ольга Сумская недавно, не сдерживая эмоций, призналась, что дала недостаточно любви своей старшей дочери Антонине Паперной, когда та была маленькой.

Актриса даже всплакнула прямо перед камерой, рассказывая о потерянном времени, которое уже не вернуть.

Но сейчас у Антонины все хорошо: она сама уже дважды мама - и чувствует себя прекрасно. А еще она постоянно восхищает сеть тем, как можно выглядеть, имея двух малышей.

Так, Антонина, которая в прошлом году стала мамой во второй раз, запостила снимки в коротком кожаном платье: высокие сапоги, яркий макияж и вызывающий взгляд - Паперная сразила своих фолловеров красотой.

Антонина Паперная (фото: instagram.com/tony__pepper/)

Поклонники знаменитости не удержались от комплиментов: всего несколько месяцев назад Антонина стала мамой, а сейчас позирует в шикарном мини-платье - и выглядит просто невероятно!

Красавица, как мамочка

Секси-Тоня

Вау!

Фотки - огонь!

О боже, как круто

Напомним, недавно Ольга Сумская показала, как выглядит ее младшая дочь: Ольга шокировала фанатов селфи с Анной Борисюк - копия папы!