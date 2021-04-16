Дочка Олі Полякової вразила новим образом: "як вам?"

Юна блогерша позує в лісі в красивому літньому платті зі спущеною лінією плечей в квітковий принт. При цьому на обличчі у неї яскравий макіяж - товсті чорні стрілки, помаранчеві тіні і помада в тон. Губи Маша чуттєво прочинила.

На знімку волосся дівчини доходять лише трохи нижче плечей.

"Як вам моя нова зачіска?" - поцікавилася у підписників дочка Полякової.

Маша Полякова вразила мережу новою зачіскою (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Певно, вона зібрала волосся і заправила кінці в сукню, щоб створити видимість стрижки каре довжиною до плечей. Адже знаменита мама Маші виступає категорично проти того, щоб вона обрізала своє розкішне довге волосся, що відросло вже до талії. Втім, Оля дозволяє дочці міняти колір волосся - так, нещодавно та пофарбувалася в рудий.

Суперблондинка не залишила без уваги публікацію старшої дочки.

"Красива, як весна", - написала Полякова в коментарях.

Багато користувачів мережі відзначили, що Маші було б добре з такою зачіскою, однак її довге волосся теж прекрасне.