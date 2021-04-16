Дочь Оли Поляковой поразила новым образом: "как вам?"

Юная блогерша позирует в лесу в красивом летнем платье со спущенной линией плеч в цветочный принт. При этом на лице у нее яркий макияж - толстые черные стрелки, оранжевые тени и помада в тон. Губы Маша чувственно приоткрыла.

На снимке волосы девушки доходят лишь чуть ниже плеч.

"Как вам моя новая прическа?" - поинтересовалась у подписчиков дочь Поляковой.

Маша Полякова поразила сеть новой прической (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Вероятно, она собрала волосы и заправила концы в платье, чтобы создать видимость стрижки каре длиною до плеч. Ведь знаменитая мама Маши выступает категорически против того, чтобы она обрезала свои роскошные длинные волосы, которые отросли уже до талии. Впрочем, Оля разрешает дочке менять цвет волос - так, недавно та покрасилась в рыжий.

Суперблондинка не оставила без внимания публикацию старшей дочери.

"Красивая, как весна", - написала Полякова в комментариях.

Многие пользователи сети отметили, что Маше было бы хорошо с такой прической, однако ее длинные волосы тоже прекрасны.