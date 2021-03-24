Дочка Полякової в бікіні нарвалася на критику, її бабуся відповіла: буде таранька

Маша демонструє свою фігуру з різних ракурсів. На ній – чорний бікіні з плавками високої посадки. Вона сховала очі від яскравих променів за сонячними окулярами, мокре волосся спадає до талії – мабуть, пофотографуватися в своє задоволення дівчина вирішила після запливу в мор.

"Трохи фоточек з пляжу, яка вам більше подобається?" - поцікавилася дівчина.

Маша показала фігуру в бікіні (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Один з коментарів був як звернення до Маші: "Схуднути потрібно!". Також критики запідозрили дівчину в фотошопі. Заступилася за неї її бабуся Світлана: "Ні в якому разі. Вона космічна красуня. І саме в такій вазі. Худнути не можна, буде таранька, це вже не модно".

Скріншот

Було чимало і тих, хто підтримав і похвалив Машу.

Всі фото супер

Красуня

Всі дуже красиві

Скрізь красива

Красотулька

Машуня, ти просто супер

Судячи з усього, Оля відпочиває з родиною у компанії друга і продюсера Михайла Ясинського та його дружини і дочок, адже Маша показала, як позує в купальнику разом з донькою Ясинського – Ренатою.