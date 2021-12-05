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Дочка Полякової не на жарт спантеличила мережу фото зі співачкою: "перевершила матір"

Автор: Styler

16-річний Маші Поляковій не раз говорили, що вона - копія зіркової мами. Вона, як і артистка, вибрала музику та виступає зі своєю панк-групою "Шви".

До слова, перший сольник колективу спровокував скандал в мережі. На допомогу початківцям-музикантам прийшла мама Маші, яка встала на захист дівчини і її творчих експериментів.

І ось, Маша показала в Instagram фото із зірковою родичкою і задала серйозне питання підписникам.

У кадрі - рудоволоса Маша в светрі-оверсайз і масивним довгим срібним ланцюгом позує разом з Олею. Співачка постала в розслабленому повсякденному образі - теплому дутому жилеті і світлих джинсах, на голові - бейсболка.

Маша Полякова поділилася фото з мамою (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Наскільки ми схожі - від 1-10", - поцікавилася дівчина.

Більшість шанувальників в черговий раз звернули увагу на разючу схожість мами і дочки, але деякі зазначили, що Маша схожа на батька.

  • Тверда 8! Решта бали на індивідуальність і талант. Ти цікава і сама по собі
  • На 7. Тобі б волосся як у мами і були б копії
  • 5, схожі фігурами, зовнішність і темперамент різні
  • Обидві красуні
  • Дівчата, ви красуні
  • З одного боку схожі дуже, з іншого абсолютно різні. Обидві красиві, молоді, сильні особистості
  • 9/10 зовнішньо дуже схожі, але, мені здається, що характером і волоссям різні
  • На тата схожа
  • Маша зовні схожа більше на тата, фігура мамина
  • Дуже схожі, але дочка перевершила свою маму

Нагадаємо, що раніше танцюрист шоу-балету Полякової і учасник "Танців з зірками" прокоментував чутки про роман зі співачкою.

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Оля ПоляковаМаша Полякова