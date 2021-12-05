Дочка Полякової не на жарт спантеличила мережу фото зі співачкою: "перевершила матір"

16-річний Маші Поляковій не раз говорили, що вона - копія зіркової мами. Вона, як і артистка, вибрала музику та виступає зі своєю панк-групою "Шви".
До слова, перший сольник колективу спровокував скандал в мережі. На допомогу початківцям-музикантам прийшла мама Маші, яка встала на захист дівчини і її творчих експериментів.
І ось, Маша показала в Instagram фото із зірковою родичкою і задала серйозне питання підписникам.
У кадрі - рудоволоса Маша в светрі-оверсайз і масивним довгим срібним ланцюгом позує разом з Олею. Співачка постала в розслабленому повсякденному образі - теплому дутому жилеті і світлих джинсах, на голові - бейсболка.
Маша Полякова поділилася фото з мамою (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Наскільки ми схожі - від 1-10", - поцікавилася дівчина.
Більшість шанувальників в черговий раз звернули увагу на разючу схожість мами і дочки, але деякі зазначили, що Маша схожа на батька.
Нагадаємо, що раніше танцюрист шоу-балету Полякової і учасник "Танців з зірками" прокоментував чутки про роман зі співачкою.