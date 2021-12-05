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Дочь Поляковой не на шутку озадачила сеть фото с певицей: "превзошла мать"

Автор: Styler

16-летней Маше Поляковой не раз говорили, что она – копия звездной мамы. Впрочем, как и артистка, выбрала музыку и выступает со своей панк-группой "Швы".

К слову, первый сольник коллектива спровоцировал скандал в сети. На помощь начинающим музыкантам пришла мама Маши, которая встала на защиту девушки и ее творческих экспериментов.

И вот, Маша показала в Instagram фото со звездной родственницей и задала серьезный вопрос подписчикам.

В кадре – рыжеволосая Маша в свитере-оверсайз и массивной длинной серебряной цепью позирует вместе с Олей. Певица предстала в расслабленном повседневном образе – теплом дутом жилете и светлых джинсах, на голове - бейсболка.

Маша Полякова поделилась фото с мамой (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Насколько мы похожи - от 1-10", - поинтересовалась девушка.

Большинство поклонников в очередной раз обратили внимание на разительное сходство мамы и дочки, но некоторые отметили, что Маша похожа на отца.

  • Твердая 8! Остальные балы на индивидуальность и талант. Ты интересная и сама по себе
  • На 7. Тебе бы волосы как у мамы и были бы копии
  • 5, похожи фигурами, внешность и темперамент разные
  • Обе красавицы
  • Девочки, вы красотки
  • С одной стороны похожи очень, с другой абсолютно разные. Обе красивые, молодые, сильные личности
  • 9/10 внешне очень похожи, но, мне кажется, что характером и волосами разные
  • На папу похожа
  • Маша внешне похожа больше на папу, фигура мамина
  • Очень похожи, но дочь превзошла свою маму

Напомним, что ранее танцор шоу-балета Поляковой и участник "Танцев со звездами" прокомментировал слухи о романе с певицей.

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Оля ПоляковаМаша Полякова