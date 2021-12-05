Дочь Поляковой не на шутку озадачила сеть фото с певицей: "превзошла мать"

16-летней Маше Поляковой не раз говорили, что она – копия звездной мамы. Впрочем, как и артистка, выбрала музыку и выступает со своей панк-группой "Швы".
К слову, первый сольник коллектива спровоцировал скандал в сети. На помощь начинающим музыкантам пришла мама Маши, которая встала на защиту девушки и ее творческих экспериментов.
И вот, Маша показала в Instagram фото со звездной родственницей и задала серьезный вопрос подписчикам.
В кадре – рыжеволосая Маша в свитере-оверсайз и массивной длинной серебряной цепью позирует вместе с Олей. Певица предстала в расслабленном повседневном образе – теплом дутом жилете и светлых джинсах, на голове - бейсболка.
Маша Полякова поделилась фото с мамой (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Насколько мы похожи - от 1-10", - поинтересовалась девушка.
Большинство поклонников в очередной раз обратили внимание на разительное сходство мамы и дочки, но некоторые отметили, что Маша похожа на отца.
Напомним, что ранее танцор шоу-балета Поляковой и участник "Танцев со звездами" прокомментировал слухи о романе с певицей.