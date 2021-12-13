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Дорофєєва в міні влаштувала гарячі танці перед Дантесом в спальні: розтопить будь-яку крихітку

Автор: Styler

Надя Дорофєєва нещодавно поскаржилася на жартівливі претензії чоловіка Володимира Дантеса на її домашні вбрання. Співачка звикла ходити по дому в зручному і не зовсім звабливму, але практичному одязі, Вова ж не проти бачити дружину в сексуальних вбраннях не тільки на сцені.

І ось, Дантес показав в Instagram, як пластична і спокуслива Надя танцює перед ним у спальні. Відео потрапило у фан-пабліки артистів.

Співачка в ультракороткій сірій сукні танцює під трек українського гурту "Гарячий шоколад" – "Без ума". Надя веселиться і позує перед камерою, а в кінці короткого відео грайливо показує струнку ніжку, заодно демонструючи розтяжку.

Примітно, що відео було записано після 2 ночі. Адже солодка парочка не спала і у них явно був відмінний настрій. Вова вів "репортаж" прямо з ліжка.

"Гарячий шоколад розтопить будь-яку крихітку", - з гумором підписав відео з дружиною Дантес.

Скріншот (instagram.com/vladimirdantes)

Якось Вова зізнався, що довгий час ревнував ефектну і талановиту дружину, але вона кожен раз демонструвала йому свою любов і вірність, тому у Дантеса немає ні краплі сумнівів у міцності стосунків з коханою.

Тоді ж він зробив і інтимне зізнання. За словами співака, пару років тому у пари почалася "друга молодість" - їх інтим став якісно краще і чуттєвіше.

До речі, Дантес приходить вдома в себе після струсу мозку, що стався у співака після падіння і втрати свідомості в Одесі.

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Надя ДорофеєваВладимир Дантес