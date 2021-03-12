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Друзями не залишаться: інсайдер розповів, як зіпсувалися відносини Кім Кардашян і Каньє Уеста

Автор: Lite

Стали відомі нові подробиці розлучення Кім Кардашян і Каньє Уеста. Так, відносини колишніх коханих стали неймовірно натягнутими. До такої міри, що вони обірвали всі зв'язки і можуть спілкуватися тільки через представників.

Подробицями з особистого життя знаменитостей знову поділилися инсайдери.

40-річна Кім Кардашьян та 43-річний Каньє Уест нелегко переживають розлучення і, як видно, зберегти хороші стосунки їм не вдасться. Так, за словами джерел, пара більше не розмовляє. Більше того - Каньє змінив всі телефонні номери і заявив, що зв'язатися з ним можна буде тільки через представників.

Кім Кардашьян з Каньє Уестом (фото: instagram.com/kimkardashian)

При цьому Каньє продовжує брати участь у вихованні дітей і часто з ними бачитися. Однією з умов, яку запросив репер, стала відсутність Кім при його зустрічах з Норт, Сейнтом, Чикаго і Псалмом. Тому він приходить, коли Кім немає вдома. Сама бізнесвумен спілкуванню батька с дітьми не перешкоджає.

"Вона повністю йому довіряє в спілкуванні з дітьми. Він любить їх і часто бачиться. Коли вона йде, він просто приходить до них, щоб провести з ними час", - говорить інсайдер.

Незважаючи на напростий період, Кардашьян не сумує і випускає нові лінії своїх брендів. Днями Кім продемонструвала в черговий зйомці наймодніший манікюр весняного сезону. Надихаємося!

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