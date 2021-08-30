Душ за 1 хвилину і сварки пошепки: Даша Квіткова розповіла, як материнство змінило її життя

Дружина "Холостяка 9" Микити Добриніна, блогер Даша Квіткова півтора місяці тому вперше стала мамою і подарувала коханому сина Лева. Дівчина показала прогулянку з малюком на вулиці, а також відверто розповіла, з чим їй довелося зіткнутися в новому статусі мами.
Милий кадр, зроблений у дворі їх з Микитою заміського будинку, Даша показала на своїй сторінці в Instagram.
Квіткова відображена в синій сукні з відкритими плечима і чорних сандалях. Вона тримається за ручку коляски і з ніжністю туди заглядає.
Даша Квіткова на прогулянці з синочком Левом (фото: instagram.com/kvittkova)
Молода мама розкрила, як змінилося її життя з появою дитини і що їй довелося робити вперше.
"Ці 1,5 місяці були веселими, сумбурними і сповнені несподіванок Лева. Як багато було зроблено вперше. Всі ці "вперше" я вирішила зібрати в добірку, яка найкращим чином відображає силу і масштаби материнської любові", - зазначила Даша.
Список вийшов досить великий.
"Отже, я вперше:
"Спасибі Льву за все це", - поділилася Квіткова.
Раніше вона також виклала неймовірно зворушливе сімейне фото з чоловіком і синочком.
Нагадаємо, раніше Микита Добринін зворушив неймовірно ніжним відео з синочком.