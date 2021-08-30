Душ за 1 минуту и ссоры шепотом: Даша Квиткова рассказала, как материнство изменило ее жизнь

Жена "Холостяка 9" Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова полтора месяца назад впервые стала мамой и подарила любимому сына Льва. Девушка показала прогулку с малышом на улице, а также откровенно рассказала, с чем ей пришлось столкнуться в новом статусе мамы.
Милый кадр, сделанный во дворе их с Никитой загородного дома, Даша показала на своей странице в Instagram.
Квиткова запечатлена в синем платье с открытыми плечами и черных сандалиях. Она держится за ручку коляски и с нежностью туда заглядывает.
Даша Квиткова на прогулке с сыночком Львом (фото: instagram.com/kvittkova)
Молодая мама раскрыла, как изменилась ее жизнь с появлением ребенка и что ей пришлось делать впервые.
"Эти 1,5 месяца были весёлыми, сумбурными и полны неожиданностей Льва. Как много было сделано впервые. Все эти "впервые" я решила собрать в подборку, которая лучшим образом отображает силу и масштабы материнской любви", - отметила Даша.
Список получился довольно большой.
"Итак, я впервые:
"Спасибо Льву за всё это", - поделилась Квиткова.
Ранее она также выложила невероятно трогательное семейное фото с мужем и сыночком.
Напомним, ранее Никита Добрынин растрогал невероятно нежным видео с сыночком.