Душ за 1 минуту и ссоры шепотом: Даша Квиткова рассказала, как материнство изменило ее жизнь

Квиткова запечатлена в синем платье с открытыми плечами и черных сандалиях. Она держится за ручку коляски и с нежностью туда заглядывает.

Даша Квиткова на прогулке с сыночком Львом (фото: instagram.com/kvittkova)

Молодая мама раскрыла, как изменилась ее жизнь с появлением ребенка и что ей пришлось делать впервые.

"Эти 1,5 месяца были весёлыми, сумбурными и полны неожиданностей Льва. Как много было сделано впервые. Все эти "впервые" я решила собрать в подборку, которая лучшим образом отображает силу и масштабы материнской любви", - отметила Даша.

Список получился довольно большой.

"Итак, я впервые:

Высыпалась всего за несколько минут. При этом умудрялась придерживаться своего питания. Как следствие — вижу желаемый результат.

Научились ругаться с мужем шёпотом.

Впервые ходила в туалет (ну, а что, правда ведь) с ребёнком на руках. Такая у мам супер-геройская сила

Принимала душ за 1 минуту, как будто сдаю нормативы. Между прочим, очень полезный навык, всегда пригодится

Начала решать несколько задач одновременно. Когда Никита заканчивает рабочие дела и может остаться со Львом, у меня есть всего ничего для того, чтобы привести в порядок не только себя, но и наш дом + работу никто не отменял.

Впервые смотрела турецкий сериал. (Привет, я мама в декрете)

Поняла, что можно не злиться, а смеяться до слёз, если обкакунькали тебя, твоего мужа и ваш новый светлый ковёр

Выучила азбуку детского крика и стала его различать (пожалуй, самая сложная азбука в мире).

Ходила так долго в пижаме, без укладки, с отросшим маникюром и корнями.

Ела завтрак на ужин. Но даже этому радовалась

Плакала так много и так много любила. Надеюсь, я смогу сохранить навсегда этот спектр чувств и эмоций, он бесценен.

Научилась использовать ноги, как руки

Поняла, насколько у меня железные нервы. Я однозначно стала лучшей версией себя.

Целовала чужие пяточки и получала от этого нереальное удовольствие.

"Спасибо Льву за всё это", - поделилась Квиткова.

Ранее она также выложила невероятно трогательное семейное фото с мужем и сыночком.

Даша Квиткова умилила нежным кадром с мужем и сыном (фото: instagram.com/kvittkova)