Дюймовочка в джунглях: Кухар в бікіні блиснула точеними формами з особливого приводу

Виявилося, що пара потрапила на знакову подія для всієї острівної держави. Катерина розповіла, що 14 квітня на Шрі-Ланці відзначали велике свято - прихід нового року. Прима-балерина отримала унікальну можливість знову відзначити Новий рік, та ще й під пальмами!

"В принципі, можна розтягнути задоволення і спочатку зазначити в Україні, потім в Китаї і слідом приїхати на Шрі-Ланку... Правда замість ялинки у вас буде хитромудре дерево. І вперше в моїй багаторічній гастрольної практиці по всьому світу, різниця в часі з Україною — 2,5 години!" - поділилася цікавими деталями Кухар.

Катерина показала витончені форми (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Вона показала, в чому зустрічала свято. Звичайно ж, Катерина вибрала купальник, який вигідно підкреслив її витончені форми. Білий бікіні відмінно виглядав на засмаглому тілі, а ідеальною декорацією став океанський берег і високі пальми та скелясті пейзажі.

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