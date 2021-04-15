RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дюймовочка в джунглях: Кухар в бікіні блиснула точеними формами з особливого приводу

Автор: Lite

Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов відлетіли у весняну відпустку на Шрі-Ланку удвох без дітей. Артист балету зізнався, що відпочинок з коханою без сина та доньки – це зовсім інші відчуття й емоції, ніж разом з малюками. "Відпочинок без дітей — це трохи інший формат... Але він мені дуже подобається", - зізнався Олександр.

А ос прима-балерина потішила шанувальників в Instagram черговою порцією "фривольних" фото на пляжі.

Виявилося, що пара потрапила на знакову подія для всієї острівної держави. Катерина розповіла, що 14 квітня на Шрі-Ланці відзначали велике свято - прихід нового року. Прима-балерина отримала унікальну можливість знову відзначити Новий рік, та ще й під пальмами!

"В принципі, можна розтягнути задоволення і спочатку зазначити в Україні, потім в Китаї і слідом приїхати на Шрі-Ланку... Правда замість ялинки у вас буде хитромудре дерево. І вперше в моїй багаторічній гастрольної практиці по всьому світу, різниця в часі з Україною — 2,5 години!" - поділилася цікавими деталями Кухар.

Катерина показала витончені форми (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Вона показала, в чому зустрічала свято. Звичайно ж, Катерина вибрала купальник, який вигідно підкреслив її витончені форми. Білий бікіні відмінно виглядав на засмаглому тілі, а ідеальною декорацією став океанський берег і високі пальми та скелясті пейзажі.

Шанувальники судді "Танців з зірками" прийшли в повний захват від мальовничих фото.

  • Боже, як гарно! Перша фотографія, фон далеко. Про вас, Катерино, мовчу...шикарна!
  • Яка гарна
  • Ви як Дюймовочка в джунглях! Дуже атмосферно
  • Супер. Жіночність і сексуальність
  • Як завжди прекрасна!
  • Ассоль
  • Ух, яка!

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар захопила гарячими фото з басейну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Катерина Кухар
Читайте також
Вміє виносити мозок: чоловік Катерини Кухар вразив одкровеннями про кохану
Були проблеми із зайвою вагою: Кухар здивувала заявою і розкрила шкідливий лайфхак для схуднення
Прогноз погоди