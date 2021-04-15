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Дюймовочка в джунглях: Кухар в бикини сверкнула точеными формами по особому поводу

Автор: Lite

Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов улетели в весенний отпуск на Шри-Ланку вдвоем без детей. Артист балета признался, что отдых с любимой без сына и дочери – это совершенно другие ощущения и эмоции, чем вместе с малышами. "Отдых без детей — это немного другой формат... Но он мне очень нравится", - признался Александр.

А вот прима-балерина побаловала поклонников в Instagram очередной порцией "фривольных" фото на пляже.

Оказалось, что пара попала на знаковое событие для всего островного государства. Екатерина рассказала, что 14 апреля на Шри-Ланке отмечали большой праздник - приход нового года. Прима-балерина получила уникальную возможность снова отметить Новый год, да еще и под пальмами!

"В принципе, можно растянуть удовольствие и сначала отметить в Украине, потом в Китае и следом приехать на Шри-Ланку... Правда вместо елки у вас будет замысловатое дерево. И впервые в моей многолетней гастрольной практике по всему миру, разница во времени с Украиной — 2,5 часа!" - поделилась интересными деталями Кухар.

Екатерина показала изящные формы (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Она показала, в чем встречала праздник. Конечно же, Екатерина выбрала купальник, выгодно подчеркнувший ее изящные формы. Белый бикини отлично смотрелся на загорелом теле, а идеальной декорацией стал океанский берег, высокие пальмы и скалистые пейзажи.

Поклонники судьи "Танцев со звездами" пришли в полный восторг от живописных фото.

  • Боже, как красиво! Первая фотография, фон вдалеке. Про вас, Катерина, молчу...шикарная!
  • Какая красивая
  • Вы как Дюймовочка в джунглях! Очень атмосферно
  • Супер. Женственность и сексуальность
  • Как всегда прекрасна!
  • Ассоль
  • Ух, какая!

Напомним, что ранее Екатерина Кухар подразнила горячим фото из бассейна.

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Новости Украины Екатерина Кухар
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