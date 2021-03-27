Джамала влаштувала веселе свято синові-імениннику: "за кожен день вдячна"

На прохання Еміра все було організовано в темі мультфільму "Щенячий патруль". На святі були аніматори в костюмі цуценят, також не обійшлося без великого торта, подарунків і веселих ігор з друзями.

Судячи з фото, іменинник залишився задоволеним і щасливим. Джамала вибрала для торжества білий костюм, а Еміра нарядила в джинси і жовту картату сорочку.

На одному з фото відображене все сімейство - артистка з чоловіком Бекіром і два їх синочка, Емір і Селім.

"Мій любий, Тобі за кожен день вдячна! Я не знаю як, але тобі вже три роки! Вчора, коли вкладала тебе спати, ти сказав: Анашка, я тобі ніколи не зроблю боляче. Мені нема чого додати ще. Вдячна. Твоя маленька мрія здійснилася. Щенячий патруль у нас усюди, навіть на шкарпетках", - зворушливо звернулася до сина Джамала.

Джамала показала барвисті фото зі святкування 3-річчя сина Еміра (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Підписники зірки приєдналися до привітань і залишили Еміру теплі побажання у коментарях.