DZIDZIO розлучається після 20 років шлюбу, Ані Лорак помирилася з екс-чоловіком: топ новин тижня

Скандали і гучні новини на цьому тижні, в основному, пов'язані з особистим життям. Відразу кілька українських зірок, крім Позитиву , повідомили або натякнули на зміни.

Співак DZIDZIO розлучається після 20 років шлюбу

Дзідзьо і співачка SLAVIA Ярослава Хома вирішили розлучитися. Таку новину повідомив пресі сам співак, розкривши і подробиці розриву. Виявляється, до такого рішення пара прийшла вже давно. Воно було обдуманим і спланованим. Відносини артистів тривали близько 20 років, а офіційно вони оформили їх в 2013 році. Зараз артист вважає, що вони були занадто молоді, щоб правильно їх будувати. А в період локдауну все відкладали цей крок, але більше тягнути не було сенсу. Також DZIDZIO прокоментував чутки, що він нібито не хотів дітей і зраджував дружині. За словами співака, він весь цей час "просто працював".

Дзідзьо починає нове життя (фото: instagram.com/dzidzio)

Ксенія Мішина натякнула на розставання з Еллертом

Останнім часом в мережі все частіше з'являються чутки про сварки у відносинах "холостячки" Ксенії Мішиної і автора "Квартал 95" Олександра Еллерта. Спочатку їх спровокував гуморист, який написав неоднозначний пост про Бога і його дружину. Послідовувачі вже тоді побачили в словах Олександра натяк на розбіжності з актрисою. А тепер і Ксенія підлила масла у вогонь.

Дівчина написала новий пост-міркування, в якому звернулася до користувачів Instagram. Вона в досить різкій манері заявила, що не потерпить втручання в її особисте життя, хейта і неналежних висловлювань у своєму просторі, пригрозивши відразу відправляти всіх в блок. Тим не менш, це тільки більше переконало фанатів в проблемах з коханим. Нагадаємо, актриса раніше видалила спільні з Еллертом фото і відео зі свого блогу.

Ксенія Мішина натякнула на зміни в особистому житті (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ані Лорак розповіла про стосунки з екс-чоловіком

Останнім часом Ані Лорак і її колишній чоловік Мурат все частіше дивують публіку спільними виходами в світ. Також спільні фото стали з'являтися в блозі співачки, яка раніше різко порвала всякі близькі стосунки з екс-чоловіком. Звідки такий спалах почуттів, прокоментувала сама Ані. За її словами, це не примирення. Підтримувати теплі стосунки пара намагається заради спільної дочки Софії. З боку Мурата, втім, є й інші причини не псувати стосунки зі знаменитою екс-дружиною. У нього є свій концертний бізнес - організація концертних турів артистам в турецьких люксових готелях.

Ані Лорак з дочкою (фото: instagram.com/anilorak)