DZIDZIO разводится после 20 лет брака, Ани Лорак помирилась с экс-супругом: топ новостей недели

Певец DZIDZIO разводится после 20 лет брака

Дзидзьо и певица SLAVIA Ярослава Хома решили развестись. Такую новость сообщил прессе сам певец, раскрыв и подробности расставания. Оказывается, к такому решению пара пришла уже давно. Оно было обдуманным и спланированным. Отношения артистов длились около 20 лет, а официально они оформили их в 2013 году. Сейчас артист считает, что они были слишком молоды, чтобы правильно строить семью. А в период локдауна все откладывали этот шаг, но больше тянуть не было смысла. Также DZIDZIO прокомментировал слухи, что он якобы не хотел детей и изменял супруге. По словам певца, он все это время "просто работал".

Дзидзьо начинает новую жизнь (фото: instagram.com/dzidzio)

Ксения Мишина намекнула на расставание с Эллертом

В последнее время в сети все чаще появляются слухи о размолвках в отношениях "холостячки" Ксении Мишиной и автора "Квартал 95" Александра Эллерта. Сначала их спровоцировал юморист, который написал неоднозначный пост о Боге и его жене. Подписчики уже тогда увидели в словах Александра намек на разногласиях с актрисой. А теперь и Ксения подлила масла в огонь.

Девушка написала новый пост-рассуждения, в котором обратилась к пользователям Instagram. Она в достаточно резкой манере заявила, что не потерпит вмешательства в ее личную жизнь, хейта и неподобающих высказываний в своем пространстве, пригрозив сразу отправлять всех в блок. Тем не менее, это только больше убедило фанатов в проблемах с возлюбленным. Напомним, актриса ранее удалила общие с Эллертом фото и видео из своего блога.

Ксения Мишина намекнула на перемены в личной жизни (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ани Лорак рассказала об отношениях с экс-супругом

В последнее время Ани Лорак и ее бывший муж Мурат все чаще удивляют публику совместными выходами в свет. Также общие фото стали появляться в блоге певицы, которая ранее резко порвала всякие близкие отношения с экс-супругом. Откуда такая вспышка чувств, прокомментировала сама Ани. По ее словам, это не примирение. Поддерживать теплые отношения пара старается ради общей дочери Софии. Со стороны Мурата, впрочем, есть и другие причины не портить отношения со знаменитой экс-женой. У него есть свой концертный бизнес - организация концертных туров артистам в турецких люксовых отелях.

Ани Лорак с дочерью (фото: instagram.com/anilorak)