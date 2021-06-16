"Єдине ціле": Холостяк 11 Заливако розбурхав пристрасними поцілунками з Богдан в Туреччині

Дівчина показала знімок на тлі кам'янистих гірських ущелин в компанії коханого. Михайло обіймає Анна за талію, міцніше притиснувши її до себе. На дівчині-трендова джинсова світла спідниця, біла зручна майка і червона бейсболка.

"Ще одна наша спільна подорож. Як же круто розділяти разом ці емоції. Каппадокія летить в скарбничку бажань, що збулися. Попереду ще багато-багато міст і країн, які ми хочемо відвідати разом", - поділилася планами пари обраниця бізнесмена.

Анна і Михайло насолоджуються поїздкою до Туреччини (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Михайло ж показав більш розкутий кадр з коханою – пара відображена в момент поцілунку. Закохані позують на оглядовому майданчику, а у біля їх ніг розстеляються безкраї простори.

Михайло і Анна не соромляться своїх почуттів (фото: instagram.com/kanyeeebear)

"Класно, коли разом завжди є що робити. Ще один політ - політ нормальний. І так, тобі личить червоний колір", - запевнив він кохану. "Мій ведмедик", - залишила коментар під жарким кадром Анна. Шанувальники прийшли в захват від споглядання пари.