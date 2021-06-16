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"Єдине ціле": Холостяк 11 Заливако розбурхав пристрасними поцілунками з Богдан в Туреччині

Автор: Lite

Холостяк 11 Михайло Заливако і його обраниця Анна Богдан вільно можуть демонструвати палкі почуття один до одного на публіці і ділитися спільними фото. Три місяці пара була у вимушеній ізоляції поки проект йшов по ТБ. За цей час вони краще пізнали один одного і лише зміцнилися у своєму виборі. У літню відпустку закохані вирішили відправитися в Туреччину, а саме – в Каппадокію.

На сторінках Ані і Міші в Instagram з'явилися барвисті фотозвіти.

Дівчина показала знімок на тлі кам'янистих гірських ущелин в компанії коханого. Михайло обіймає Анна за талію, міцніше притиснувши її до себе. На дівчині-трендова джинсова світла спідниця, біла зручна майка і червона бейсболка.

"Ще одна наша спільна подорож. Як же круто розділяти разом ці емоції. Каппадокія летить в скарбничку бажань, що збулися. Попереду ще багато-багато міст і країн, які ми хочемо відвідати разом", - поділилася планами пари обраниця бізнесмена.

Анна і Михайло насолоджуються поїздкою до Туреччини (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Михайло ж показав більш розкутий кадр з коханою – пара відображена в момент поцілунку. Закохані позують на оглядовому майданчику, а у біля їх ніг розстеляються безкраї простори.

Михайло і Анна не соромляться своїх почуттів (фото: instagram.com/kanyeeebear)

"Класно, коли разом завжди є що робити. Ще один політ - політ нормальний. І так, тобі личить червоний колір", - запевнив він кохану. "Мій ведмедик", - залишила коментар під жарким кадром Анна. Шанувальники прийшли в захват від споглядання пари.

  • Красива пара, красиве місце
  • Милі
  • Класні
  • Красиві і щасливі
  • Фото бомба
  • Як єдине ціле

Нагадаємо, що раніше Михайло і Анна розповіли про розподіл сімейного бюджету.

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