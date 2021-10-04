Єдине ціле: Потап і Каменських показали осінню романтику і "здали" улюблені місця в Києві

Репер позує біля велосипеда. На ньому - яроко-жовте худі з кумедним принтом і шапка в тон, а також зручні чорні спортивні штани, за спиною - рюкзак.

Настя заплющила очі і тягнеться до коханого, підставивши обличчя сонцю. Вона вирішила вибрати для осіннього променаду образ в світлих тонах - спортивний костюм благородного сірого відтінку і теплий подовжений стьобаний жилет з капюшоном з легким біло-салатовим подтоном, а також світлу в'язану шапку.

Потап і Настя Каменських покаталися в осінньому лісі (фото: instagram.com/kamenskux)

"Насолоджуємося теплою осінню з дівчиною, яка красивіше всіх співає "Autumn Lеaves" Настею Каменських. Рекомендую велопрогулянки по ВДНГ і Голосіївському парку", - здав свої улюблені локації для активного дозвілля в Києві Потап.

Шанувальники солодкої парочки тут же оцінили їх спільне фото.

Кльова парочка

Які красиві

Ви такі щасливі

Ви супер!

Ця дівчина прекрасна

Льоша, Настя! Народні улюбленці, ідеальна пара, шикарна, єдине ціле

Такі класні!

Кращий

Ідеальна пара, просто вогонь

А ось ранок понеділка Потап і Настя почали з пробіжки. Про дорогу співачка встигла зняти коротке відео і навіть доглянути локацію для святкування Хеллоуїна, а також зробити барвисте тематичне фото.

Потап і Настя Каменських вже готуються до Хеллоуїну (фото: instagram.com/kamenskux)