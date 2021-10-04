Єдине ціле: Потап і Каменських показали осінню романтику і "здали" улюблені місця в Києві

Потап і Настя Каменських завжди знаходять, чим зайнятися удвох. Незважаючи на солідний стаж відносин, парочка поводиться так, немов у них цукерково-букетний період, і вміє підтримувати вогонь і інтерес один до одного. Поки в Києві стоїть бабине літо, Потап і Настя Каменських вирішили не втрачати час даремно, а користуватися перевагами останніх теплих днів. Парочка вирушила на велопрогулянку.
Потап опублікував у Instagram щасливе осіннє фото з дружиною, зроблене в столичному Голосіївському лісі.
Репер позує біля велосипеда. На ньому - яроко-жовте худі з кумедним принтом і шапка в тон, а також зручні чорні спортивні штани, за спиною - рюкзак.
Настя заплющила очі і тягнеться до коханого, підставивши обличчя сонцю. Вона вирішила вибрати для осіннього променаду образ в світлих тонах - спортивний костюм благородного сірого відтінку і теплий подовжений стьобаний жилет з капюшоном з легким біло-салатовим подтоном, а також світлу в'язану шапку.
Потап і Настя Каменських покаталися в осінньому лісі (фото: instagram.com/kamenskux)
"Насолоджуємося теплою осінню з дівчиною, яка красивіше всіх співає "Autumn Lеaves" Настею Каменських. Рекомендую велопрогулянки по ВДНГ і Голосіївському парку", - здав свої улюблені локації для активного дозвілля в Києві Потап.
Шанувальники солодкої парочки тут же оцінили їх спільне фото.
А ось ранок понеділка Потап і Настя почали з пробіжки. Про дорогу співачка встигла зняти коротке відео і навіть доглянути локацію для святкування Хеллоуїна, а також зробити барвисте тематичне фото.
Потап і Настя Каменських вже готуються до Хеллоуїну (фото: instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, що раніше Потап похвалився господарністю дружини Каменських.