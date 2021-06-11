Ми егоїсти: Андре Тан чесно зізнався в помилках, які руйнують шлюб

Партнер відмовиться від своїх бажань та інтересів

Ми егоїсти, така вже наша природа. Часто ми концентруємося на тому, чого хочемо ми самі, забуваючи про потреби і очікування партнера. У союзі повинні бути щасливі обидва, інакше рано чи пізно відносинам прийде кінець. Важливо говорити з партнером про його плани і про те, в якому напрямку він хоче рухатися. Шукайте ті самі перетину маршрутів!

Партнер повинен читати ваші думки

Моє улюблене! Багатьом здається, що, наприклад, подаровані за натяком або підказкою квіти - зовсім не ті емоції, і це повинно бути абсолютним сюрпризом. Але мені здається, це досить дитяча позиція. Інша людина не завжди знає, що і коли вас порадує. Тож просто скажіть йому про це.

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Ніхто не зобов'язаний читати ваші думки, впевнений Андре (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Кохана людина буде вас "доповнювати"

Ви не половинка, а цілісна особистість. Тільки з таким підходом можна побудувати здорові відносини. Не варто чекати, що партнер задовольнить всі ваші потреби - в тому числі в любові, уваги, визнання. Вчіться бути самодостатнім!

Між вами "іскра", яка ніколи не згасне

Відносини не можуть бути з метеликами в животі цілодобово до кінця століть. У них будуть траплятися і підйоми, і спади, і періоди затишшя. Це абсолютно нормально. Головне - продовжувати працювати над ними.