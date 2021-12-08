Екс-Холостяк Добринін зворушив ніжним фото з сином: "мамина копія"

Відомий ведучий і головний герой 9-го сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова ростять маленького сина Лева - малюкові скоро виповниться 5 місяців.
На своїй сторінці в Instagram шоумен показав помітно підрослого малюка і розвіяв сумніви шанувальників про те, на кого ж він більше схожий.
На ніжному фото Микита позує, тримаючи сина на руках і зворушливо притулившись до нього обличчям. Ведучий зізнався, що народження дитини докорінно змінило його життя.
"Лев народився і разом з ним наш новий сенс і нові мрії. Ви ж мене розумієте?"- написав Добринін.
Микита Добринін зворушив милим знімком з маленьким сином Левом (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Його дружина Даша Квіткова не втрималася і прокоментувала публікацію: "Божечки! Мої хлопці".
Підписники теж не залишилися осторонь і відзначили в коментарях. що маленький Лев просто-таки копія своєї мами.
Раніше ми писали, що Добринін і Квіткова вирішили не припиняти подорожувати і вже злітали з маленьким сином в Париж.