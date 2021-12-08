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Екс-Холостяк Добринін зворушив ніжним фото з сином: "мамина копія"

Автор: Марина Настевич

Відомий ведучий і головний герой 9-го сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова ростять маленького сина Лева - малюкові скоро виповниться 5 місяців.

На своїй сторінці в Instagram шоумен показав помітно підрослого малюка і розвіяв сумніви шанувальників про те, на кого ж він більше схожий.

На ніжному фото Микита позує, тримаючи сина на руках і зворушливо притулившись до нього обличчям. Ведучий зізнався, що народження дитини докорінно змінило його життя.

"Лев народився і разом з ним наш новий сенс і нові мрії. Ви ж мене розумієте?"- написав Добринін.

Микита Добринін зворушив милим знімком з маленьким сином Левом (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Його дружина Даша Квіткова не втрималася і прокоментувала публікацію: "Божечки! Мої хлопці".

Підписники теж не залишилися осторонь і відзначили в коментарях. що маленький Лев просто-таки копія своєї мами.

  • Копія Даші
  • Копія матуся
  • Він дуже схожий на Дашу, а Ви між собою
  • Мамина копія
  • Малюк тут зовсім на Дашу схожий, такий солодкий карапуз
  • Це ж Даша
  • Дуже схожий на свою матусю, милота
  • Який же він милий
  • Боже, який чоловік
  • Маленьке сонечко!!!
  • Ну який же він гарненький
  • Лев - копія мама
  • Яка посмішка! Можна просто потонути в цій милоті і погляді
  • Міні Даша

Раніше ми писали, що Добринін і Квіткова вирішили не припиняти подорожувати і вже злітали з маленьким сином в Париж.

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Микита ДобринінДаша Квиткова