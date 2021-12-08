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Экс-Холостяк Добрынин растрогал нежным фото с сыном: "мамина копия"

Автор: Марина Настевич

Известный ведущий и главный герой 9-го сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова растят маленького сына Льва - малышу скоро исполнится 5 месяцев.

На своей странице в Instagram шоумен показал заметно подросшего малыша и развеял сомнения поклонников о том, на кого же он больше похож.

На нежном фото Никита позирует, держа сына на руках и трогательно прижавшись к нему лицом. Ведущий признался, что рождение ребенка в корне поменяло его жизнь.

"Лев родился и вместе с ним наш новый смысл и новые мечты. Вы ведь меня понимаете?" - написал Добрынин.

Никита Добрынин растрогал милым снимком с маленьким сыном Львом (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Его жена Даша Квиткова не удержалась и прокомментировала публикацию: "Божечки! Мои парни".

Подписчики тоже не остались в стороне и отметили в комментариях. что маленький Лев просто-таки копия своей мамы.

  • Копия Даши
  • Копия мамочка
  • Он очень похож на Дашу, а вы между собой
  • Мамина копия
  • Малыш здесь совсем на Дашу похож, такой сладкий карапуз
  • Это же Даша
  • Очень похож на свою мамочку, милота
  • Який же він милий
  • Боже, какой мужчина
  • Маленькое солнышко!!!
  • Ну какой же он хорошенький
  • Лев - копия мама
  • Какая улыбка! Можно просто утонуть в этой милоте и взгляде
  • Мини Даша

Ранее мы писали, что Добрынин и Квиткова решили не прекращать путешествовать и уже слетали с маленьким сыном в Париж.

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Никита ДобрынинДаша Квиткова