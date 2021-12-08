Экс-Холостяк Добрынин растрогал нежным фото с сыном: "мамина копия"

На нежном фото Никита позирует, держа сына на руках и трогательно прижавшись к нему лицом. Ведущий признался, что рождение ребенка в корне поменяло его жизнь.

"Лев родился и вместе с ним наш новый смысл и новые мечты. Вы ведь меня понимаете?" - написал Добрынин.

Никита Добрынин растрогал милым снимком с маленьким сыном Львом (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Его жена Даша Квиткова не удержалась и прокомментировала публикацию: "Божечки! Мои парни".

Подписчики тоже не остались в стороне и отметили в комментариях. что маленький Лев просто-таки копия своей мамы.