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Емілі Ратаковскі показала, як годує новонародженого сина: інтимний кадр

Автор: Lite

Емілі Ратаковскі показала нове фото, якого народила нещодавно від коханого чоловіка Себастьяна Беар-МакКларда.

На затишному домашньому фото молода мама годує малюка грудьми.

На фото Емілі з'явилася без макіяжу і з розпатланим волоссям, вона виглядає сонною, але щасливою. Син моделі, якого назвали Слай, лежить на подушці в сірій футболці та темних повзунках. Обличчя дитини Ратаковскі закрила від сторонніх очей. Як видно, вона належить до того типу мам, хто не поспішає демонструвати світові свою дитину, поки вона не підросте.

Емілі Ратаковскі з сином (фото: instagram.com/emrata)

До речі, також вони з Себастьяном говорили, що не прагнуть дізнатися стать дитини. Більше того - не мають наміру це робити до її повноліття. Таким чином пара вирішила продемонструвати свою широту поглядів у цьому питанні. Тепер же Ратаковскі порушила дану обіцянку. Під фото щаслива мама написала: "Прекрасний хлопчик".

Також нещодавно Емілі підкорила мережу своєї стрункою фігурою і залізним пресом вже через 11 днів після пологів.

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Новини України мамамодельЭмили Ратаковски
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