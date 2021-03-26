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Емма Стоун народила чоловікові первістка - ЗМІ

Автор: Lite

Відома 32-річна американська актриса Емма Стоун і її чоловік режисер ТВ-шоу Saturday Night Live, комік Дейв Маккарі вперше стали батьками. Радісна подія в зірковій родині сталася ще 13 березня, але про це стало відомо тільки зараз.

Про поповнення в сім'ї актриси і режисера повідомило видання TMZ.

Новина стала відома завдяки інсайдерам, адже сама пара не поспішає ділитися подробицями особистого життя. За словами джерела близького до зіркової сім'ї, дитина з'явилася на світ близько 2 тижнів тому. Стать і ім'я малюка Емма з чоловіком тримають в секреті і жодних коментарів не дають.

Так, 5 січня шанувальників актриси порадувала новина про те, що вона вагітна. Папарацці тут же почали "полювати" на майбутню маму і зробили знімки зірки в цікавому положенні. Приховати окрулий животик Еммі не вдалося.

Новину про вагітність зірки підтвердила і дизайнер ювелірних прикрас Това Малібу. Вона написала в соцмережі, що бачила пару Емми і Дейва, і може з упевненістю заявити – актриса вагітна.

Емма намагається не виставляти на публіку особисте життя (фото: GettyImages)

Емма і Дейв приховували не тільки свій роман, який почався більше трьох років тому, але і, якщо вірити західним ЗМІ, шлюб.

У грудні минулого року комік зробив коханій пропозицію, весілля запланували на березень, але тут втрутилися обставини – всесвітня пандемія коронавірусу.

Хоч офіційної новини про шлюб не було, уважні шанувальники і преса зрозуміли, що скритна парочка офіційно закріпила свої стосунки – на безіменних пальцях лівих рук Емми і Дейва ще восени минулого року були помічені обручки.

До речі, 11 березня стало відомо про те, що модель і актриса Емілі Ратаквскі вперше стала мамою.

А ось 7 березня вперше стала мамою українська ведуча Василіса Фролова – вона народила сина.

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