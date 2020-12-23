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Ще ніхто не бачив: Емілі Ратаковскі поділилася інтимними фото з особистого архіву

Автор: Lite

Емілі Ратаковскі останнім часом не особливо активна в соцмережах. Модель і бізнесвумен, яка незабаром стане мамою, присвячує весь час чоловікові і підготовки до пологів. Але кілька годин тому вирішила порадувати фанатів, виклавши досить незвичайні фото.

Дівчина запропонувала шанувальникам пограти в захоплюючу гру: вони називають фото, яке хочуть бачити, а вона підбирає щось з особистого архіву. Вийшло досить відверто і незвично. Так, тут є кадри, зроблені в самому дитинстві моделі, фото її матері, фото з конкретного періоду життя, який "запросили" фоловери...

Емілі поділилася сокровенним (фото: скрін instagram.com/emrata)

Також модель за допомогою цього діалогу показала улюблені фото з періоду вагітності, розповіла про перше побачення з чоловіком і про те, як вперше вивчала реакцію на їх пару в пресі. Також знайшла Емілі і своє улюблене фото з хлопцем. Романтичних кадрів вона запостила відразу декілька.

Ще один сюрприз для послідовувачів - улюблений образ Ратаковскі. Вона сказала, що це було вкрай нелегко, але все ж запостила фото у відвертому вбранні. Чорний облягаючий комбінезон з широким ременем на талії і червоні чоботи зробили модель стильною і привабливою. По всьому, майбутня мама сумує за своїми виходами.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі показала оголене вагітне фото.

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Новини України модельЭмили Ратаковски