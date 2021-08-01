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"Якби я знала": Лілія Ребрик показала причину сімейних сварок і зробила зізнання

Автор: Ольвія Агаркова

Лілія Ребрик не може натішитися домашній улюблениці – песику на прізвисько Діксі, "доньці" собачки Насті Каменських – Мімі. Старша дочка ведучої, Діана, довго вмовляла зіркову маму дозволити їй завести вихованця. Після довгих роздумів Лілія пішла на зустріч дівчинці, а тепер і сама не може натішитися грайливою крихті породи мальтіпу.

І ось, в день народження Діксі, ведуча на сторінці в Instagram показала кумедні знімки членів всієї родини з іменинницею і зробила зізнання про неї.

Вона з упевненістю завила, що Діксі – ідеальний вихованець і привела незаперечні аргументи.

Песик не їсть тапочки, не обдирає шпалери, не ходить в туалет, де попало, не краде зі столу, не кусається, не гавкає на дітей і не лякає їх, стійко терпить їх невинні забави.

Лілія ІІ її чоловік зачаровані домашнім вихованцем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Ну а що ми?

  • Лаємося (жартівливо, звичайно) за право, хто сьогодні ніжиться з нею;
  • Іноді, коли Діана вже спить, я краду Діксі з дитячої, щоб і побула зі мною (і так у нас в родині роблю не тільки я )
  • Носимо на руках, возимо за собою, пестимо, цілуємо, обожнюємо!
  • Слухняна, ніжна і дуже розумна тварина наша Діксі! Що поробиш - це, мабуть, гени", - вважає щаслива господиня песика.

"Якби я знала, що доля нам пошле таке цуценя, то не вагалася б стільки довгих років!" - запевнила вона.

Донечки ведучої обожнюють Діксі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Колега Лілії і також господиня чарівних песиків, Ольга Сумська залишила коментар під постом і поскаржилася на одну зі своїх хвостатих улюблениць. "Яка ж тільки радість! Та ще й ідеальна у всьому лапуся! Не те що моя молодша Жасмін - всіх собак розганяється, обгавкує до істерики, навіть сусідські добермани і стаф шарахаються..."- написала актриса.

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик розповіла, як оригінально тренує терпіння і витримку.

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Лілія Ребрик