"Якби я знала": Лілія Ребрик показала причину сімейних сварок і зробила зізнання

Вона з упевненістю завила, що Діксі – ідеальний вихованець і привела незаперечні аргументи.

Песик не їсть тапочки, не обдирає шпалери, не ходить в туалет, де попало, не краде зі столу, не кусається, не гавкає на дітей і не лякає їх, стійко терпить їх невинні забави.

Лілія ІІ її чоловік зачаровані домашнім вихованцем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Ну а що ми?

Лаємося (жартівливо, звичайно) за право, хто сьогодні ніжиться з нею;

Іноді, коли Діана вже спить, я краду Діксі з дитячої, щоб і побула зі мною (і так у нас в родині роблю не тільки я )

Носимо на руках, возимо за собою, пестимо, цілуємо, обожнюємо!

Слухняна, ніжна і дуже розумна тварина наша Діксі! Що поробиш - це, мабуть, гени", - вважає щаслива господиня песика.

"Якби я знала, що доля нам пошле таке цуценя, то не вагалася б стільки довгих років!" - запевнила вона.

Донечки ведучої обожнюють Діксі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Колега Лілії і також господиня чарівних песиків, Ольга Сумська залишила коментар під постом і поскаржилася на одну зі своїх хвостатих улюблениць. "Яка ж тільки радість! Та ще й ідеальна у всьому лапуся! Не те що моя молодша Жасмін - всіх собак розганяється, обгавкує до істерики, навіть сусідські добермани і стаф шарахаються..."- написала актриса.