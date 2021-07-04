"Це нормально?" Вагітна MamaRika втекла з державного пологового будинку і розсекретила стать первістка

Так співачка і її чоловік, шоумен і гуморист Сергій Середа дізналися, що чекають хлопчика! А ось з ім'ям пара поки так і не визначилася – вони остаточно придумають малюкові ім'я, як тільки побачать його, і це все розставить на свої місця.

До слова, вагітність співачки була не безхмарна. На ранніх термінах вона дізналася неприємну новину.

"Лікарі сказали, що є загроза — гематома хоріона, це така небезпечна річ, внутрішня гематома. При цьому не можна навіть бігати, сильно ходити, нам заборонили все, екщо ви розумієте, про що я говорю, секс", - уточнила артистка.

MamaRika з чоловіком чекають сина (фото: instagram.com/mamarika_official)

На цьому неприємності не закінчилися. Місяць тому Анастасію хотіли госпіталізувати, адже у майбутньої мами постійно діагностували якісь нюанси, наприклад, дитина опустилася занадто низько.

До слова, артистку поклали в стаціонар держлікарні, але вона буквально втекла звідти.

"Я сказала: "Не буду сюди лягати, я не можу так". Мені не подобається ставлення, не подобається взагалі підхід і психологія до пацієнтів. Я заходжу на огляд, а в моїй палаті, де мене оглядатимуть, ще три дівчинки лежить на КТГ. Це нормально? А як же момент приватності?"- обурюється MamaRika.

Після цього співачка і її чоловік вирішили народжувати в приватному пологовому будинку. Так як пара живе в Одесі, то вони планують їхати до Києва, адже в Південній Пальмірі всі медустанови такого типу - державні.

Співачка і її чоловік не привестствуют партнерські пологи

Майбутні батьки прийняли рішення не слідувати моді і відмовитися від партнерських пологів. Причому, артистка уточнює, що вони з чоловіком старомодні в цьому плані і вона сама вважає, що чоловікові не варто бачити всі нюанси появи на світ малюка на власні очі.