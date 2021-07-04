"Это нормально?" Беременная MamaRika сбежала из госроддома и рассекретила пол первенца

Так певица и ее муж, шоумен и юморист Сергей Середа узнали, что ждут мальчика! А вот с именем пара пока так и не определилась – они окончательно придумают малышу имя, как только увидят его, и это все расставит на свои места.

К слову, беременность певицы далеко не безоблачная. На ранних сроках она узнала неприятную новость.

"Врачи сказали, что есть угроза — гематома хориона, это такая опасная вещь, внутренняя гематома. При этом нельзя даже бегать, сильно ходить, нам запретили все, если вы понимаете, о чем я говорю, секс", - уточнила артистка.

MamaRika с мужем ждут сына (фото: instagram.com/mamarika_official)

На этом неприятности не закончились. Месяц назад Анастасию хотели госпитализировать, ведь у будущей мамы постоянно диагностировали какие-то настораживающие медиков нюансы, например, ребенок опустился слишком низко.

К слову, артистку положили в стационар госбольницы, но она буквально сбежала оттуда.

"Я сказала: "Не буду сюда ложиться, я не могу так". Мне не нравится отношение, не нравится вообще подход и психология к пациентам. Я захожу на осмотр, а в моей палате, где меня будут осматривать, еще три девочки лежит на КТГ. Это нормально? А как же момент приватности?" - возмущается MamaRika.

После этого певица и ее муж решили рожать в частном роддоме. Так как пара живет в Одессе, то они планируют ехать в Киев, ведь в Южной Пальмире все медучреждения такого типа - государственные.

Певица и ее муж не привестствуют партнерские роды

Будущие родители приняли решение не следовать моде и отказаться от партнерских родов. Причем, артистка уточняет, что они с мужем старомодны в этом плане и она сама считает, что мужчине незачем видеть все нюансы появления на свет малыша собственными глазами.