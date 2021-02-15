ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ось це ніжки: Леся Нікітюк захопила фанатів красою і розповіла про несподівану валентинку

Новость на русском → Понеділок 15 лютого 2021 12:44
Ось це ніжки: Леся Нікітюк захопила фанатів красою і розповіла про несподівану валентинку Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Автор: Lite

Ведуча Леся Нікітюк не втомлюється дивувати шанувальників довжиною і красою своїх ніг. Цього разу вона підкорила фанатів фото у вишуканих сукнях білого і червоного кольорів.

Спокусливі знімки, як зазвичай, ведуча запостила в Instagram.

Леся сидить на кріслі на тлі кульок-сердечок, високі підбори, укладання і стильний стриманий макіяж доповнюють образ.

Ось це ніжки: Леся Нікітюк захопила фанатів красою і розповіла про несподівану валентинку

"Шановний Валентин... Валентинка готова. Дівчата, червоне чи біле?", - запитала Никитюк у прихильниць.

Ось це ніжки: Леся Нікітюк захопила фанатів красою і розповіла про несподівану валентинку

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Червоне плаття з розкішним декольте ведуча підписала лаконічно: "Дівчина в червоному" і розповіла, від кого одержала одного разу несподівану валентинку на День закоханих.

"Lady Ле in red. У школі мені валентинки від анонімів приходили... Думаю, то був фізрук і трудовик. А вам підписували?", - поцікавилася Никитюк у фоловерів.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк схвилювала мережу фото з ефектним чоловіком і зізналася йому в любові. Шанувальники гадають, невже ведуча зустріла свою любов.

Здається, громадськість взагалі дуже переймається тим, щоб скоріше знайти Лесі гідну пару. Кожного чоловіка, з яким Никитюк з'являється на публіці, тут же приписують їй в женихи. Також Лесю зовут стати новою учасницею шоу "Холостячка".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Леся Нікітюк ведущая
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Комаровський розповів, як не варто чхати під час пандемії коронавірусу: вчіть з дитинства
Комаровський розповів, як не варто чхати під час пандемії коронавірусу: вчіть з дитинства