Ось це так ніжки: Надя Дорофєєва похвалилася шикарною фігурою в коротких шортах на байку

Надя Дорофєєва в останні час, окрім сольної кар'єри, працювала на проекті проекті "Голос країни", 1+1. Співачка стала наставником для зірок-початківців.

За визнанням Дорофєєвої, минулий рік приніс їй безліч змін. Разом з тим Надя зрозуміла, що рухається в правильному напрямку, адже отримує все більше відгуків у публіки.

А поки що Надя разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом відлетіли грітися на Балі, подалі від київських холодів і роботи. Співачка ходить в одному купальнику, адже навіщо потрібен одяг, якщо навколо - літо, і радує фолловерів гарячими знімками.

Фото на мопеді в коротких шортах, наприклад, просто підірвало мережу. Надя позує в майці і шортах високої посадкою, волосся розпущене, а на голові співачки шолом - готова до пригод!

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

"Пильно стежу за вами", - написала Дорофєєва під знімком.

Шанувальники співачки засипали компліментами зірку. За їх словами, у Наді просто ідеальна фігура, а її фото - вогонь, бомба. "А ми стежимо за тобою, красуня ти наша", - написали фанати. Вони раді, що у співачки нарешті-то знову її "nude mood", як вона сама зізналася, а значить, буде багато гарячих фото.

Нагадаємо, що співачка в минулому році багато експериментувала зі своєю зовнішністю. Наприклад, для нового кліпу Надя перетворилася на блондинку.

Нещодавно Дорофєєва підірвала своїх шанувальників TikTok-відео: співачка танцює в спокусливому вбранні з палаючими нігтями. Фанати були просто в захваті від такого повороту подій. Не повторювати в домашніх умовах!