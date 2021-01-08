Вот это ножки: Надя Дорофеева похвасталась шикарной фигурой в коротких шортах на байке

Надя Дорофеева в посленее время, помимо сольной карьеры, трудилась на проекте проекте "Голос страны", 1+1. Певица стала наставником для начинающих звезд.

По признанию Дорофеевой, прошлый год принес ей множество перемен. Вместе с тем Надя поняла, что движется в правильном направлении, ведь получает все больше откликов у публики.

А пока что Надя вместе со своим мужем Владимиром Дантесом улетели греться на Бали, подальше от киевских холодов и работы. Певица ходит в одном купальнике, ведь зачем нужна одежда, если вокруг - лето, и радует фолловеров горячими снимками.

Фото на мопеде в коротких шортах, например, просто взорвало сеть. Надя позирует в майке и шортах высокой посадки, волосы распущены, а на голове певицы шлем - готова к приключениям!

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

"Пристально слежу за вами", - написала Дорофеева под снимком.

Поклонники певицы засыпали звезду комплиментами. По их словам, у Нади просто идеальная фигура, а ее фото - огонь, бомба. "А мы следим за тобой, красотка ты наша", - написали фанаты. Они рады, что у певицы наконец-то снова ее "nude mood", как она сама призналась, а значит, будет много горячих фото.

Напомним, что певица в прошлом году много экспериментировала со своей внешностью. Например, для нового клипа Надя превратилась в блондинку.

Недавно Дорофеева взорвала своих поклонников TikTok-видео: певица танцует в соблазнительном наряде с горящими ногтями. Фанаты были просто в восторге от такого поворота событий. Не повторять в домашних условиях!