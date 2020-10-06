RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ось це пара! Лілія Ребрик в міні-сукні влаштувала пристрасні танці з чоловіком (відео)

Автор: Lite

Подружня пара трохи захопилася під час фотосесії

Стильна і позитивна українська телеведуча Лілія Ребрик часто говорить в інтерв'ю і мережі, що просто обожнює свою сім'ю і з радістю проводить з ними весь вільний час. З чоловіком Андрієм Диким їх звів у свій час танцювальний проект, так що пара і зараз любить іноді влаштувати танцювальний експромт, часом у несподіваних умовах.

Популярні новини

Так, на своїй сторінці в Instagram теледіва поділилася відео, зробленим на спільній фотосесії з чоловіком. На Лілії - повітряна чорна міні-сукня в горошок з пікантним декольте і червоні туфлі на шпильці, Андрій був у чорних штанях і білій сорочці.

Подружжя позують в ефектних танцювальних позах, при цьому іноді не можуть утриматися і починають плавно рухатися під музику. У якийсь момент хореограф грайливо проводить по нозі Ребрик і навіть злегка задирає їй сукню, а та заливисто сміється.

"Чи любите ви танцювати так само як і ми? Бо ми танцюємо скрізь: є привід чи його немає, є музика чі навіть коли її немає. Вмієте ви танцювати чи ні, повірте, це зовсім неважливо. Головне - бажання!" - поділилася ведуча.

Користувачі мережі оцінили танцювальні вміння та пристрасні почуття цієї яскравої парочки.

  • Космічні, неймовірні, зоряно-повітряні
  • Яка ж ти абаяша!!!!
  • Шикарні і пристрасні
  • Ви неймовірно шикарна пара
  • Такі милі та гарні
  • Танцюєте ви супер, можна дивитись і дивитись,я теж люблю танці, альо так часто не танцювала.
  • Так класноооо
  • Люблю Вас! Дике сімейство!!! Ррррррр!!!
  • Ви Ліля -українська Мерлін Монро!!! такий же символ сексуальності та жіночності!!!!
  • Так виглядає справді щаслива пара
  • Дуже пристрасно!

Раніше Лілія Ребрик розкрила головну осінню традицію своєї сім'ї і зізналася, що осінь не найулюбленіша її пора року.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Лілія Ребрикмуж