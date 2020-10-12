Мейхер і Дімопулос злилися в пристрасному поцілунку на "Танцях з зірками"
Надія Мейхер та Санта Дімопулос на "Танцях з зірками" зірвали овації глядачів
Надія Мейхер прийняла виклик Санти Дімопулос, і дві екс-"ВІА Гри" виконали на "Танцях з зірками" жіночий пасадобль. Танець вони завершили пристрасним поцілунком, який глядачі вже встигли охрестити найбільш яскравим моментом сьомого випуску шоу.
Номер двох найсексуальніших учасниць проекту викликав захват суддів і глядачів. На них були надіті однакові костюми - чорні із золотом, а волосся брюнетки зібрали в тугий пучок.
Фінал пасадобля - пристрасний танець - викликав сплеск емоцій в залі і шок членів журі. Зазначимо, що виступ дівчат судді не оцінювали.
Надія Мейхер та Санта Дімопулос, пасадобль (відео: YouTube/Танці з зірками)
Через дискваліфікацію Олега Винника та Олени Шоптенко, в цей раз шоу не залишив жоден з учасників. А ось Позитив і Юлія Сахневич не брали участь в шоу, адже ексучасник "Час і Скло" захворів на коронавірус.
У наступному, восьмому ефірі, який покажуть 18 жовтня, на паркет вийдуть сім або вісім пар (все залежить від стану здоров'я хворих):
- Санта Дімопулос і Макс Леонов,
- Юлія Саніна і Діма Жук,
- Надія Мейхер і Кирило Васюк,
- Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко,
- Сергій Мельник і Аделіна Делі,
- Сергій Танчинець і Яна Цибульська,
- Ольга Фреймут та Ілля Падзина,
- Позитив і Юлія Сахневич (участь під питанням).
Турнірна таблиця сьомого випуску "Танців з зірками" (скрін: instagram.com/tanci1plus1)
Раніше ми писали про всіх учасниць групи "ВІА Гра", які коли-небудь виходили на паркет "Танців з зірками".