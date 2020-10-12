Мейхер і Дімопулос злилися в пристрасному поцілунку на "Танцях з зірками"

Мейхер і Дімопулос поцілувалися на "Танцях з зірками" (скрін відео)

Надія Мейхер та Санта Дімопулос на "Танцях з зірками" зірвали овації глядачів

Надія Мейхер прийняла виклик Санти Дімопулос, і дві екс-"ВІА Гри" виконали на "Танцях з зірками" жіночий пасадобль. Танець вони завершили пристрасним поцілунком, який глядачі вже встигли охрестити найбільш яскравим моментом сьомого випуску шоу.

Номер двох найсексуальніших учасниць проекту викликав захват суддів і глядачів. На них були надіті однакові костюми - чорні із золотом, а волосся брюнетки зібрали в тугий пучок.

Фінал пасадобля - пристрасний танець - викликав сплеск емоцій в залі і шок членів журі. Зазначимо, що виступ дівчат судді не оцінювали.

Надія Мейхер та Санта Дімопулос, пасадобль (відео: YouTube/Танці з зірками)

Через дискваліфікацію Олега Винника та Олени Шоптенко, в цей раз шоу не залишив жоден з учасників. А ось Позитив і Юлія Сахневич не брали участь в шоу, адже ексучасник "Час і Скло" захворів на коронавірус.

У наступному, восьмому ефірі, який покажуть 18 жовтня, на паркет вийдуть сім або вісім пар (все залежить від стану здоров'я хворих):

Санта Дімопулос і Макс Леонов,

Юлія Саніна і Діма Жук,

Надія Мейхер і Кирило Васюк,

Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко,

Сергій Мельник і Аделіна Делі,

Сергій Танчинець і Яна Цибульська,

Ольга Фреймут та Ілля Падзина,

Позитив і Юлія Сахневич (участь під питанням).

Турнірна таблиця сьомого випуску "Танців з зірками" (скрін: instagram.com/tanci1plus1)

Раніше ми писали про всіх учасниць групи "ВІА Гра", які коли-небудь виходили на паркет "Танців з зірками".