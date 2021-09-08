Це тіло! 20-річна дочка Джуда Лоу в прозорій сукні і бікіні захопила мережу

Айріс Лоу продовжує демонструвати фанатам свою подорож з друзями. Модель купається, загоряє, веселиться і не забуває робити ефектні знімки в пікантних вбраннях .

20-річна дочка Джуда Лоу обожнює сміливі образи, які складає з вельми незвичайних і провокаційних речей. Дівчина доповнює їх численними прикрасами і аксесуарами, і виходить максимально стильно! Переконайтеся самі.

Айріс Лоу з подругою (фото: instagram.com/lirisaw)

На пляж цього разу юна спадкоємиця голлівудського актора вирушила в смугастому яскравому бікіні, зверху на яке одягла тонку коричневу сукню. На грудях вона була прикрашена прозорою вставкою з вишитими квітами, а тому крізь сукню просвічував купальник і струнке тіло дівчини. Образ Лоу завершила зелена бейсболка, а також ланцюг на шиї, кільця і браслети. Айріс зробила масу кадрів разом зі своєю подругою, яка була одягнена в стилі самої зірки.

"Зупиніться, ви такі прекрасні", "Люблю тебе так сильно", "Яка милашка", "Чудова", "Ікона", "Люблю твій стиль", - пишуть Айріс під постом.