Это тело! 20-летняя дочь Джуда Лоу в прозрачном платье и бикини восхитила сеть
Айрис Лоу продолжает демонстрировать фанатам свое путешествие с друзьями. Модель купается, загорает, веселится и не забывает делать эффектные снимки в пикантных нарядах.
Новый пост в личном блоге она сделала максимально горячим.
20-летняя дочь Джуда Лоу обожает смелые образы, которые составляет из весьма необычных и провокационных вещей. Девушка дополняет их многочисленными украшениями и аксессуарами, и получается максимально стильно! Убедитесь сами.
Айрис Лоу с подругой (фото: instagram.com/lirisaw)
На пляж в этот раз юная наследница голливудского актера отправилась в полосатом ярком бикини, сверхе на которое надела тонкое коричневое платье. На груди оно украшено прозрачной вставкой с вышитыми цветами, а потому сквозь него просвечивал купальник и стройное тело девушки. Образ Лоу завершила зеленая бейсболка, а также цепь на шее, кольца и браслеты. Айрис сделала массу кадров вместе со своей подругой, которая была одета в стиле самой звезды.
"Остановитесь, вы так прекрасны", "Люблю тебя так сильно", "Какая милашка", "Восхитительная", "Икона", "Люблю твой стиль", - пишут Айрис под постом.
Ранее мы писали, что Айрис Лоу показала самый модный макияж глаз будущей осени. Вдохновляемся!