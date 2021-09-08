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Это тело! 20-летняя дочь Джуда Лоу в прозрачном платье и бикини восхитила сеть

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США, Среда 08 сентября 2021 21:31
Это тело! 20-летняя дочь Джуда Лоу в прозрачном платье и бикини восхитила сеть Айрис Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: RBC.UA

Айрис Лоу продолжает демонстрировать фанатам свое путешествие с друзьями. Модель купается, загорает, веселится и не забывает делать эффектные снимки в пикантных нарядах.

Новый пост в личном блоге она сделала максимально горячим.

20-летняя дочь Джуда Лоу обожает смелые образы, которые составляет из весьма необычных и провокационных вещей. Девушка дополняет их многочисленными украшениями и аксессуарами, и получается максимально стильно! Убедитесь сами.

Это тело! 20-летняя дочь Джуда Лоу в прозрачном платье и бикини восхитила сетьЭто тело! 20-летняя дочь Джуда Лоу в прозрачном платье и бикини восхитила сетьЭто тело! 20-летняя дочь Джуда Лоу в прозрачном платье и бикини восхитила сеть

Айрис Лоу с подругой (фото: instagram.com/lirisaw)

На пляж в этот раз юная наследница голливудского актера отправилась в полосатом ярком бикини, сверхе на которое надела тонкое коричневое платье. На груди оно украшено прозрачной вставкой с вышитыми цветами, а потому сквозь него просвечивал купальник и стройное тело девушки. Образ Лоу завершила зеленая бейсболка, а также цепь на шее, кольца и браслеты. Айрис сделала массу кадров вместе со своей подругой, которая была одета в стиле самой звезды.

"Остановитесь, вы так прекрасны", "Люблю тебя так сильно", "Какая милашка", "Восхитительная", "Икона", "Люблю твой стиль", - пишут Айрис под постом.

Ранее мы писали, что Айрис Лоу показала самый модный макияж глаз будущей осени. Вдохновляемся!

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