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Це тіло! 45-річна Єва Лонгорія в топі і легинсах похвалилася спортивною фігурою

Автор: Lite

Єва Лонгорія знову захопила мережу своєю відмінною спортивною формою.

Актриса показала нове фото із спортзалу, примірявши спокуслие вбрання. Фото вона виклала в мережу Instagram.

Єва позує в костюмі для занять болотного відтінку: топі і легинсах. Доповнили стильний аутфіт кросівки з яскравою підошвою. Волосся зірка "Відчайдушних домогосподарок" прибрала в хвіст, макіяж не робила. Відразу видно: Єва йшла працювати над тілом, а не красуватися в мережі. Тим не менше, фолловери знайшли її знімок неймовірно "симпатичним".

Єва в новому спортивному образі (фото: instagram.com/evalongoria)

"Я не знаю, що більш симпатичне: цей костюм чи ця крихітна 5-фунтова гиря?", - написала Лонгорія. У відповідь на Єву посипалися копмплименты: "Це все! А твій костюм - моя мета", "Обидва! Люблю мої заняття спортом, і це ти мене надихнула!", "Вібрації мотивації", "Аутфіт чудовий", "Це тіло!", "Чудова", "Найбільш симпатична - це ти", "Вау", "Бейбі", "Мені так подобається твоя особистість", - захоплені шанувальники.

Раніше ми писали, що Єва Лонгорія розчулила мережу фото зі своїм сином Санті.

А також зірка вчить робити вечірній макіяж, який підійде всім.

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Новини України Єва Лонгоріяактриса
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