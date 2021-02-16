Це тіло! 45-річна Єва Лонгорія в топі і легинсах похвалилася спортивною фігурою

Єва позує в костюмі для занять болотного відтінку: топі і легинсах. Доповнили стильний аутфіт кросівки з яскравою підошвою. Волосся зірка "Відчайдушних домогосподарок" прибрала в хвіст, макіяж не робила. Відразу видно: Єва йшла працювати над тілом, а не красуватися в мережі. Тим не менше, фолловери знайшли її знімок неймовірно "симпатичним".

Єва в новому спортивному образі (фото: instagram.com/evalongoria)

"Я не знаю, що більш симпатичне: цей костюм чи ця крихітна 5-фунтова гиря?", - написала Лонгорія. У відповідь на Єву посипалися копмплименты: "Це все! А твій костюм - моя мета", "Обидва! Люблю мої заняття спортом, і це ти мене надихнула!", "Вібрації мотивації", "Аутфіт чудовий", "Це тіло!", "Чудова", "Найбільш симпатична - це ти", "Вау", "Бейбі", "Мені так подобається твоя особистість", - захоплені шанувальники.