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Оце так тіло! Ешлі Грем засвітила голі груди і пишні стегна на відвертих фото

Автор: Lite

Ешлі Грем нещодавно показала серію гарячих фото, де постала з голими грудьми. І зупинятися вона, схоже, і не думає. Цього разу пишнотіла модель приміряла образ не менш спокусливий і просто підірвала мережу.

Ешлі для Vogue Italia (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі постала перед фанатами в напівпрозорому боді і з голими грудьми. Зверху вона накинула на себе шубу незвичайного забарвлення. Волосся моделі для зйомки уклали в стильну укладку, а в макіяжі зробили упор на димчастих очах. Грем зробила кілька селфі в даному образі, де її апетитні форми стали головною прикрасою. Ешлі також показала пару трюків, які використовували стилісти. Так, щоб груди відмінно тримала форму, їх приклеїли спеціальним скотчем. В даній зйомці, зробленій для Vogue Italia, взяли участь і інші моделі plus size.

"Богиня, "Найкраща", "Чудова", "Ти моє натхнення", "Ти просто приголомшлива", "Така сексуальна", "Така красива, так дивно красива", "Ти найкраща! Люблю тебе, моя королева", - написали їй у відповідь фанати.

Раніше Ешлі Грем захопила формами в пікантному відео з душу.

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