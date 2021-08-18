Це тіло! Кайлі Дженнер показала ідеальну фігуру в ультрамодному купальнику

Кайлі Дженнер запостила в своєму блозі нове фото, де приміряла новинку власного бренду - ультрамодний купальник, що складається з переплетень тонких смуг тканини. Він наголосив на кращих сторонах фігури знаменитої инстадіви: тонкій талії, крутих стегнах і розкішних грудях. Дівчина, яка нещодавно відзначила 24-річчя, позує з коктейлем в руках, без укладки і макіяжу. "Скоро", - заінтригувала наймолодша мільярдерка в світі своїх фоловерів, направивши на сторінку Kylie Swim.

"Це тіло!", "Вау, я заінтригована", "Дуже "практично", але виглядає чудово", "Улюблена", "Найкраща", - пишуть їй шанувальники. Напевно купальники Кайлі матимуть успіх не менший, ніж її косметика і парфуми.

Кайлі Дженнер вирішила випускати купальники (фото: instagram.com/kyliejenner)